L’aéroport international Bernadin Cardinal Gantin de Cotonou va subir des aménagements pour se conformer aux normes internationales. C’est dans ce cadre que la Société des aéroports du Bénin (SAB) a démarré le vendredi 24 avril 2020, les travaux « de mise en conformité et de resurfaçage » de la piste d’atterrissage de l’aéroport de Cotonou.

Dans un entretien accordé au quotidien ‘’La Nation’’, Nabil Abdoulaye, président du Conseil d’Administration de la SAB s’est prononcé sur les travaux.

Selon le président du Conseil d’Administration de la Société des aéroports du Bénin (SAB) Nabil Abdoulaye, l’aéroport de Cotonou sera rénové en attendant le démarrage des travaux de celui de Glo-Djigbé d’où les travaux « de mise en conformité et de resurfaçage ». « La piste de Cotonou avait un problème de conformité réglementaire ».

« Ce sont des éléments qui obéraient la compétitivité de l’aéroport de Cotonou puisque certaines compagnies ne pouvaient pas atterrir ici. Les travaux de réhabilitation qui seront réalisés au bout de trois mois, permettront d’augmenter la capacité d’accueil de notre plateforme, d’élever le degré de conformité de l’aéroport par rapport aux standards internationaux », a-t-il confié au quotidien national d’information. Ce projet ambitieux du gouvernement Talon est d’environ 11 milliards de FCFA. D’après Nabil Abdoulaye, il « consiste à reprendre intégralement toute la piste de l’aéroport ».

« La reprise n’est pas superficielle. Elle va jusqu’à la structure. En plus du revêtement des couches et du nivellement, les travaux toucheront le balisage, les pentes, les accotements, la signalisation, les ouvrages hydrauliques.

A la fin des travaux, nous aurons une piste entièrement rénovée et surtout une piste mise aux normes », a-t-il déclaré.

En prélude à la construction de l’aéroport de Glo-Djigbé poursuit-il, le gouvernement est en train de faire un aéroport moderne qui fera la fierté de tous les Béninois.

D’autres travaux sont également en cours notamment « au niveau du circuit Arrivée et du circuit Départ ainsi qu’au niveau des aires de parking ». L’aéroport aura une grande capacité d’accueil et les encombrements seront conjugués au passé.

« Au bout de la période contractuelle des travaux, on aura un aéroport entièrement rénové et qui est conforme aux standards internationaux. Vous ne reconnaîtrez plus l’aéroport de Cotonou, pour ceux qui l’ont vu avant les travaux », a affirmé le PCA de la Société des aéroports du Bénin.

Construction de l’aéroport de Glo-Djigbé

La construction de l’aéroport international de Glo-Djigbé est l’un des projets phares du gouvernement Talon. Par rapport au démarrage des travaux, Nabil Abdoulaye a déclaré que le projet est ‘’ en très bonne voie’’. « Depuis plusieurs mois, les équipes travaillent sur le projet. Nous sommes en pleine phase d’expropriation ; le domaine est en train d’être libéré et sécurisé. Nous avons un bureau qui est en train de faire les études et la mobilisation du financement suit également son cours », informe-t-il.

« C’était inimaginable qu’on pouvait exproprier les gens. Aujourd’hui, c’est chose faite. Une fois les études en cours seront finies et le financement bouclé, le lancement des travaux aura lieu. Et c’est pour bientôt », annonce le président du Conseil d’administration de la Société des aéroports du Bénin.

29 avril 2020 par