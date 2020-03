Noélie Yarigo sacrée championne de France

Noélie Yarigo est sacrée championne de France élite aux 800 m au Meeting de Liévin 2020. Elle a terminé ce dimanche 01 mars 2020 à la première place avec un chrono (2’06’’79).

L’athlète béninoise Noélie Yarigo deRunning 41 aussi de nationalité française remporte la finale des championnats de France élite en salle 2020 sur les 800 mètres.

Une médaille d’or s’ajoute à son palmarès. Noélie Yarigo avait déjà gagné trois fois le 800 m des championnats de France en salle en 2014, 2016 et 2018.

« Une saison hivernale bien remplie et pleine de promesses.

Un peu de récupération et place à la préparation des jeux olympiques », a écrit l’athlète sur sa page facebook.

Elle n’a pas manqué de remercier son club Running 41, la ville de Blois, sa famille, et son entraîneur Claude Guillaume et à tous les fans.

« (...) Noélie a respecté le plan que nous avions mis en place. Elle a observé pendant les deux premiers tours. Et elle a ensuite pris les commandes de la course. A partir de ce moment-là, on a vu qu’elle avait de la marge sur ses concurrentes. Y compris sur Charlotte Pizzo, qui a fini à la deuxième place. Noélie était beaucoup plus rapide qu’elle. Elle boucle son dernier 200 mètres en moins de 30 secondes. Cela confirme qu’elle peut finir vite et c’est encourageant pour la suite », a déclaré Claude Guillaume, le coach de Running 41 rapporté par la Nouvelle République.fr.

Akpédjé AYOSSO

3 mars 2020 par