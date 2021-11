Nécessité d’une résidence officielle pour le chef d’Etat

Depuis l’indépendance du Bénin, il n’y a pas une résidence officielle pour les présidents de la République. Ces derniers ont préféré se loger dans leur propre maison. Aujourd’hui, avec la mise en oeuvre des grands projets d’infrastructures, les citoyens attendent du Chef de l’Etat actuel la réalisation de ce projet qu’ils appellent de tout leur vœu.

En France, le palais de l’Élysée est le siège de la présidence de la République française et la résidence officielle du chef de l’État depuis la IIᵉ République. En Amérique, la Maison Blanche ou White House est la résidence officielle du président des États-Unis. En Afrique du Sud, Mahlamba Ndlopfu (en Tsonga : Nouvelle Aube) est le nom de la résidence officielle du président de la République d’Afrique du Sud.

Au Bénin, depuis l’ère des pères de l’indépendance en passant par la période révolutionnaire et le Renouveau démocratique, aucun des chefs d’Etat en exercice n’a disposé d’une résidence officielle.

Le président Hubert Koutoukou Maga, premier président du Bénin, était logé dans sa résidence privée (actuel siège du Groupe Bollore) sur le boulevard de la Marina, à Cotonou. De 1972 à 1991 et de 1996 à 2006, l’ex président de la République du Bénin feu Mathieu Kérékou a passé ses mandats présidentiels entre la Présidence de la République ‘’La Marina’’ et sa résidence ‘’Les Filaos’’ à Cotonou.

Les présidents Nicéphore Soglo (1991-1996), Thomas Boni Yayi (2006-2016) ont vécu chacun dans leur résidence privée à Cotonou. Patrice Athanase Guillaume Talon depuis son premier quinquennat (2016-2021) et son second mandat en cours (2021-2026) ne loge pas dans une résidence de fonction. Le chef de l’Etat habite une résidence privée réaménagée à son goût non loin de la présidence.

Aucune explication n’est donnée à cette situation qui perdure depuis des décennies. Sécurité, préservation de vie privée, incidence financière..., le débat reste ouvert sur le sujet.

Aujourd’hui, certains citoyens souhaitent que les présidents élus soient logés dans une résidence officielle digne de leur fonction. Et ce n’est pas des domaines qui font défaut pour cela.

À la suite de la rénovation du palais de "La Marina", Son Excellence Patrice Talon est attendu sur le chantier de la construction de la résidence officielle du chef de l’Etat. Le domaine situé entre la présidence et l’Institut Français de Cotonou peut par exemple abriter ce projet.

La construction de la résidence officielle du président de la République est un défi pour le chef de l’Etat.

Marc MENSAH

25 novembre 2021 par ,