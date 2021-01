Ne pouvant plus solder ses créanciers, un tontinier choisit la mort

Un tontinier s’est donné la mort par pendaison. La scène se passe à Dolouvi, un village de l’arrondissement de Damè, commune de Toffo. La victime a pour nom Hyppolyte Tossinou, maître couturier, responsable et membre de plusieurs tontines de la localité. Son corps est retrouvé ce vendredi dans son atelier de travail. Julien Tossinou, jeune frère du disparu, interrogé par radio Sèdohoun d’Agbotagon, confirme la mauvaise nouvelle. << Il était l’un des responsables de leurs tontines, et avec les difficultés financières, il n’a pas pu solder les frais des tontines qu’il devait. Toutes les tontines prendront fin la même année, donc il pensait que s’il se donnait la mort, il mettrait fin aux problèmes liés à ces tontines. C’est vraiment difficile à nous-mêmes de gérer cette situation>>, se désole le jeune frère, triste. À l’en croire, avant de se donner la mort, son grand frère a eu un appel téléphonique avec l’une de ses femmes, communication dans laquelle il a précisé qu’il s’agit de leur "dernier appel" et chargeait sa femme "de prendre bien soin de leurs enfants".

La victime, la trentaine laisse à la charge de sa famille 2 femmes et 5 enfants.

Boniface Cakpo. M

23 janvier 2021 par