Les obsèques de l’ex première dame, Rosine Soglo, vont se dérouler dans un cadre strictement familial, selon l’annonce faite par le comité d’organisation. Le lieu d’inhumation n’est cependant pas révélé dans le programme rendu public. Mystère.

Toujours le mystère autour du lieu d’inhumation de Rosine Soglo à quelques heures de sa mise en terre. L’ex Première dame sera enterrée ce samedi 11 septembre 2021.

Si le programme de ses obsèques est rendu public depuis mardi dernier, il ne renseigne nullement sur le lieu précis encore moins de l’inhumation.

’’Maman" Rosine Vieyra Soglo sera-t-elle inhumée à Ouidah, Calavi, Bohicon, Abomey ou hors du pays (Togo, Ghana) ?

À moins de 24 heures de l’enterrement, impossible pour les Béninois et Béninoises d’indiquer le nom de la ville qui abritera la dernière demeure de leur ancienne First lady, première femme cheffe de parti et députée sur plusieurs législatures.

La dépouille sera-t-elle envoyée au Togo ou au Ghana voisins comme le laissent croire des sources proches de la famille ? Dans le secret des familles Vieyra et Soglo, seuls quelques privilégiés sont dans le secret.

Seules activités inscrites au programme des obsèques avaient été communiquées au public. Elles ont démarré mercredi 08 septembre et se poursuivent jusqu’à ce vendredi 10 septembre 2021. Un livre de condoléances est ouvert au siège de l’Association ‘’Vidolé’’ pour recueillir les condoléances et les hommages des personnes physiques et morales. La deuxième veillée de prière suivie d’animation folklorique est prévue pour ce vendredi à 19h dans le respect des mesures de prévention de la Covid-19.

Le samedi 11 septembre, jour de l’inhumation, et suivant la volonté de la défunte, il y aura une cérémonie corps présent à 09h au siège de ‘’Vidolé’’, un recueillement à 10h suivi d’un office religieux après lequel l’inhumation va se dérouler dans un cadre « strictement » familial. Une animation folklorique est prévue à partir de 16h.

Selon le Comité d’organisation, la cérémonie sera retransmise en direct sur les médias et canaux digitaux pour permettre aux populations de suivre. Le contexte sanitaire lié à pandémie du coronavirus oblige. Les dernières volontés de l’ex Première dame (être inhumée dans l’intimité familiale) appellent-elles à garder secret le lieu de l’inhumation ? Tout un mystère.

M. M.

10 septembre 2021 par