Muhammadu Buhari pour conduire la riposte dans la sous-région

Le président de la République fédérale du Nigéria, Muhammadu Buhari a été désigné ce jeudi 23 avril 2020 par les chefs d’Etats de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour conduire la riposte de la pandémie du Coronavirus dans l’espace sous-régional. Le dirigeant nigérian au cours de cette session qui s’est déroulée par vidéoconférence, rassuré de son soutien à toute initiative visant à freiner la propagation de la pandémie dans l’espace.

Durant la session extraordinaire il a invité les chefs d’Etats de la CEDEAO à voir au-delà des défis qu’imposent la pandémie du Coronavirus. « Dans toute situation difficile comme celle que nous vivons actuellement, il y a aussi des opportunités. Notre région doit donc s’efforcer de tirer parti des possibilités offertes par cette sombre perspective mondiale en s’engageant dans la mise en œuvre de ces politiques essentielles, qui, jusqu’à présent, seront difficiles à accepter », renseigne le communiqué officiel publié par son assistant spécial, Femi Adesina.

Selon Muhammadu Buhari, c’est un impératif pour les dirigeants de la sous-région, qu’en relevant les défis à court terme, ils explorent également « les possibilités de promouvoir des politiques agricoles fortes et dynamiques qui garantiront la sécurité alimentaire des populations », à travers la création d’emplois et la réduction de la pauvreté dans la région. « Nous devons innover et utiliser la technologie pour dynamiser l’économie numérique et faire les choses différemment, mais mieux », a-t-il indiqué. Le président nigérian a affirmé la solidarité du Nigeria avec les autres États membres dans leur lutte contre le virus :

« En cette période d’incertitude mondiale comme celle-ci, causée par l’impact dévastateur du Covid-19, permettez-moi de transmettre la solidarité du Nigeria avec tous les États membres alors que nous luttons collectivement pour vaincre la pandémie. Je suis très attristé par la perte de nombreuses vies et j’adresse mes sincères condoléances aux familles de ceux qui ont perdu des proches dans toute la région. Je souhaite également aux victimes infectées un rétablissement rapide et complet », a-t-il déclaré.

La session extraordinaire s’est déroulée sous la présidence de Mahamadou Issoufou, Président de la République du Niger.

24 avril 2020 par