Mtn Bénin récompense les meilleurs joueurs

Mtn Bénin fait des heureux gagnants au terme de la compétition "Yellow Game Challenge’’. Trois des meilleurs joueurs des challenges ont reçu ce mercredi 29 juillet 2020 à Cotonou leur lot des mains des responsables de Mtn Bénin.

Lancée le 26 mai, la compétition ‘’Yellow Game Challenge’’ de Mtn Bénin qui a duré 51 jours a connu son épilogue le 15 juillet 2020. Axée sur trois différents jeux dont Tétrix, Tom and Jerry et Grand Prix Héros sur la plateforme de jeu Yellow Game, la compétition a fait au total 9 gagnants. Ces derniers ont été primés avec un forfait illimité de 15.000FCFA chacun.

A la fin du challenge, les trois meilleurs joueurs qui ont cumulé le score le plus élevé sur tous les trois jeux ont été récompensés avec une console PlayStation 4 et un CD. Jommignon Marc Aldo G. Anianou et Coffin Hounhalide résidents à Cotonou sont les deux meilleurs joueurs ayant cumulé plus de score. Le troisième meilleur joueur est un abonné de Mtn Bénin qui habite à Parakou.

« Je suis content de me retrouver parmi les heureux gagnants de ‘’Yellow Game Challenge’’ parce qu’au début quand j’ai vu le lancement du jeu je n’y croyais pas et je me suis dit pourquoi ne pas tenter ma chance », a déclaré le meilleur joueur Jommignon Marc Aldo G. Anianou. Selon ce dernier, la plateforme de jeu est assez fluide ce qui permet de jouer « sans soucis ».

« J’ai joué les trois jeux qui étaient sur la plateforme. J’ai persévéré et je me suis retrouvé gagnant. Je remercie beaucoup Mtn Bénin », a-t-il notifié Jommignon Marc Aldo G. Anianou.

Le deuxième meilleur joueur Coffin Hounhalide a également remercié Mtn pour les compétitions lancées qui font pour le bonheur de ses abonnés. Pour ce gagnant qui a aimé particulièrement le ‘’Challenge Tom and Jerry’’, le jeu était un peu facile mais il faut y consacrer beaucoup de temps.

« Il faut se donner à fond. Il ne faut pas se décourager. (…). Le jeu de Mtn quand tu gagnes, tu auras toujours ton prix. Moi aussi je n’y croyais pas avant mais aujourd’hui je suis récompensé », a confié le gagnant Coffin Hounhalide.

Le troisième meilleur joueur qui remporte aussi une console PlayStation 4 recevra son lot des mains des responsables des services Mtn Bénin à Parakou.

Le spécialiste Digital Chez Mtn et Responsable en charge du Yellow Game Challenge, Romaric Dossou n’a pas manqué de féliciter les heureux gagnants

« Le service Yellow Game ce n’est que la première partie. La seconde patrie commence avec challenge Holiday et nous avons prévu plein de choses sur la plateforme Yellow Game pour les abonnés », a annoncé Romaric Dossou.

Yellow Game Challenge consiste à activer le service Yellow Game en composant *709#, suivre les instructions et enfin sélectionner le jeu du challenge en cours. Yellow Game est une plateforme de plus de cent jeux destinés aux abonnés Mtn.

