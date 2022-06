Moov-Africa rehausse la célébration des 101 ans de Nonvitcha

La célébration des 101 ans de Nonvitcha, fête des Xwla et Xweda, pour le compte de l’année 2022 a connu son épilogue. Et Moov-Africa n’est pas resté en marge de cette manifestation. Les 4 et 5 juin 2022, cet opérateur GMS a tenu en haleine les participants à ce festival de fraternité à Grand-Popo.

Moov-Africa a donné un cachet spécial à la célébration des 101 ans de Nonvitcha, plus vielle fête associative au Bénin. Pendant deux jours la ville de Grand-Popo a été animée par Moov-Africa à travers diverses activités. Sous la direction des chefs division de la distribution et de la communication, les agents ont procédé à des activations et recrutements de nouveaux abonnés. Il y a eu beaucoup de communication autour des tarifs Moov-Money qui restent les meilleurs tarifs actuellement au Bénin. Les frais de retrait de transfert d’argent entre abonnés sont à 0 franc. Aussi, les abonnés ont-ils eu suffisamment dinformations par rapport à la 4G+ qui est de plus en plus accessible et qui couvre largement la zone de Grand-Popo comparativement à la couverture du concurrent. Les festivaliers ont également été sensibilisés sur les forfaits de 15.500 francs cfa qui donnent droit à l’illimité, une exclusivité de Moov-Africa. En gros, pendant Nonvitcha 2022, Moov-Africa partenaire de l’évènement y était présent avec plus d’une centaine de promoteurs déployés dans la ville de Grand-Popo pour sensibiliser et informer les populations sur les offres alléchantes de l’opérateur GSM et aussi recruter de nouveaux abonnés. Par la même occasion, Moov-Africa a tenu en haleine tout Grand-Popo pendant deux jours d’animation et a fait de nombreux heureux gagnants de lots tels des t-shirts, des routeurs

L’apothéose a été le géant concert organisé à la place Nonvitcha avec pour artistes invité, les grands noms de la musique béninoise, Ricos Campos, Tyaf et Robinson Sipa. Le pari est donc gagné pour Moov- Africa en ce qui concerne son accompagnement à la réussite de la célébration de Nonvitcha 2022. Le cap est désormais mis sur l’édition prochaine en 2023.

