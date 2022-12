Moov Africa fait découvrir Nikanor en live

En concert 100% live à Canal Olympia, dimanche 25 décembre 2022, Nikanor ‘’Le fils du pays’’ a fait passer une Noël de divertissement au public de Cotonou. C’est aux côtés de plusieurs autres artistes et talents de la musique béninoise grâce au sponsor officiel Moov Africa.

C’est dans l’ambiance que les fans de musique béninoise ont passé la nuit du 25 décembre 2022, célébration de la Noël. Nikanor, ‘’Le fils du pays’’, sous le regard du ministre de la culture Jean Michel Abimbola et Alain Orounla, le préfet du département du Littoral, a tenu en haleine le public.

Tous les titres phares du répertoire de l’artiste, distingué meilleur parolier au Bénin Top 10, ‘’Mahougnon’’, ‘’Annie’’, ‘’Toi et Moi’’ en duo avec Sessimè, etc. ont été revisités au concert 100% live organisé à Canal Olympia de Cotonou grâce au soutien de Moov Africa, réseau de communication mobile qui promeut la culture béninoise.

Nikanor a communiqué de la joie à ses fans qui ont fait massivement le déplacement. « Je suis venu ce soir pour faire plaisir à mon artiste et je suis très content du public », a indiqué Raoul Medjagbonon, spectateur au concert 100% live de Nikanor. Ce spectateur aurait souhaité voir encore plus de monde au concert.

« C’est le ‘’Fils du pays’’, notre artiste », a confié madame Gbadamassi à l’issue de la prestation de Nikanor.

En plus du passage sur scène du ‘’Fils du pays’’, d’autres artistes ont égayé le public. Plusieurs icônes de la musique béninoise, Willy Mignon, le président du Noudjihou ; Queen Fumi ; Fanny Sènan ; Enerst Cica ; Oluwa Kèmi, Sèssimè, Togbè Yèton, etc. ont presté en playback.

L’artiste Vincent Ahéhéhinnou a fait revivre en live trois de ses titres de l’album à succès ‘’Bénin Passion’’.

Les fans, à l’image de Ben un jeune venu spécialement soutenir Nikanor, ont fait signe d’impatience lors de la longue prestation d’artistes aux côtés du ‘’Fils du pays’’.

Le concert 100% live de Nikanor a été un moment de découverte de talents. Ce fut également l’occasion pour le public de gagner de nombreux lots à l’effigie du réseau de communication mobile au Bénin, Moov Africa. Des t-shirts ; sacs à dos et autres gadgets Moov Africa ont été offerts aux gagnants à l’issue de divers challenges sur place : chants, interprétation, danse.

Marc MENSAH

26 décembre 2022 par ,