Moïse Kérékou quitte ‘’Les Démocrates’’ pour FCBE

L’ancien ambassadeur du Bénin près la Turquie et membre fondateur du parti d’opposition Les Démocrates a rendu sa démission à sa famille politique. Désormais ses regards sont tournés vers son parti d’origine : Forces cauris pour un Bénin Emergent (FCBE).

« (…) J’ai démissionné, en début de ce mois, du Parti LES DÉMOCRATES. Ma démission est une suite logique de ma suspension des activités du Parti intervenue dans une décision du 05 février 2021. Le Parti me reproche d’avoir été candidat sur une autre liste autre que celle du Parti. C’est peut-être l’occasion de clarifier les choses », a indiqué le fils de l’ancien président Marhieu Kérékou, ce jeudi 23 décembre 2021, sur sa page Facebook.

Le démissionnaire a dénoncé une « procédure biaisée dans la sélection du duo du Parti » et des « atermoiements » lors de l’élection présidentielle d’avril 2021. Ce qui explique le fait qui s’était porté candidat sous la bannière du Front pour la Restauration de la Démocratie. En ce qui concerne sa destination à la suite de la démission, Moïse Kérékou l’indique en ces termes : « Maintenant, une question s’impose naturellement ! Où allons-nous ? Où irons-nous ? Quel chemin devons-nous emprunter ? Où nous conduiront nos prochains pas ? Notre vieille sagesse populaire béninoise doit nous éclairer. Elle s’exprime en ces mots : ‘’Lorsque tu ne sais pas où tu vas , regarde d’où tu viens !’’ Nous venons des FCBE (…). FCBE, c’est notre parti d’origine. Je pense qu’il faut retourner à la maison pour ne pas errer (…). ».

M. M.

23 décembre 2021 par ,