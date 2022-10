Moïse KEREKOU rejoint la FCBE après sa démission chez Les Démocrates

L’ancien ambassadeur du Bénin près la Turquie, Moïse KEREKOU a rejoint le parti Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE). Il a informé l’opinion à travers une publication sur sa page Facebook mercredi 26 octobre 2022.

Moïse KEREKOU désormais aux couleurs du cauris après sa démission chez Les Démocrates. L’ex ambassadeur du Bénin près la Turquie a annoncé son appartenance à la formation politique de l’opposition ce mercredi 26 octobre 2022.

En choisissant le parti dirigé par Paul HOUNKPE, il dit se conformer à la volonté de ses militantes et militants qui, à 98% ont marqué leur accord pour la FCBE.

Le choix porté sur ce parti selon l’ex ambassadeur, est un choix judicieux au regard de la stabilité du parti, de la méthode de travail et de la cohérence de son discours politique, depuis qu’elle s’est résolument engagée à se conformer à la nouvelle Charte des partis politiques, le 12 septembre 2019. Convaincu de l’enthousiasme, de la détermination, de la conviction et de la mobilisation de ses militants, Moïse KEREKOU se dit par ailleurs prêt à remporter les prochaines législatives au Bénin. Les cauris fait-il savoir, « ont transcendé le temps et l’espace à cause de leur forte charge spirituelle qui les rend presque immortels »

26 octobre 2022 par