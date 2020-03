Moele-Bénin, Fcdb et Per en phase d’être éliminés

Trois partis politiques à savoir, Moele-Benin de Jacques Ayadji, Per de Nathanaël Koty, et Fcdb de Soumanou Toléba ne pourront pas participer aux élections communales et municipales du 17 mai prochain. Ces formations politiques ne se seraient pas mises à jour vis-à-vis de la Commission électorale nationale autonome (CENA) au terme de la phase d’examen des pièces de déclaration des dossiers de candidature.

L’institution en charge de l’organisation des élections au Bénin selon sa vice-présidente, va afficher ce lundi 30 mars 2020, la liste des partis politiques retenus pour prendre part aux élections du 17 mai prochain.

F. A. A.

30 mars 2020 par