Modeste Kérékou obtient 14 milliards FCFA pour les PME

Le budget 2021 du Ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi s’élève à 14.183.507.000 FCFA. Ce budget est en hausse de 24% comparativement à l’année 2020 pour laquelle le ministère a obtenu une enveloppe de 6.309.717.000 FCFA. Il permettra la mise œuvre de quatre programmes tels que le programme emploi, le programme artisanat, le programme soutien aux petites et moyennes entreprises et le programme pilotage et soutien.

Selon le ministre Modeste Tihounté Kérékou, la hausse de 24% s’explique par le fait que gouvernement entend accélérer la dynamique du soutien à la promotion de l’emploi. L’accroissement vise à soutenir la promotion de l’emploi à travers le Programme spécial d’insertion dans l’emploi (PSIE). « Les 7 milliards FCFA qui viennent en augmentation vont exceptionnellement à ce programme de soutien à la promotion de l’emploi. Ce programme vise à recruter 2000 jeunes chaque année qui seront passés dans des structures privées majoritairement, mais rémunérés solde et accessoires par l’Etat pour permettre à ces structures privées qui en auraient exprimé le besoin d’accroître leur capacité de production et de création de richesses et d’accroître leur volume d’activités. Cette initiative, c’est dans l’espoir qu’au bout de ces douze mois, vingt-quatre si c’était renouvelé, ces entreprises soient en capacité de retenir ces jeunes. », a expliqué le ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi, lundi 23 novembre 2020, à l’issue de ses échanges avec les députés membres de la commission budgétaire.

