Mme Mewanou à l’Homel et à la prison civile de Cotonou

La ministre des affaires sociales et de la microfinance Véronique Tognifode Mewanou continue de semer la joie dans les cœurs des enfants en cette veille de la nativité. Ce lundi 23 décembre 2019, elle s’est rendue au CHU-MEL de Cotonou et ensuite à la prison civile de Cotonou.

Les enfants hospitalisés du CHU-MEL ont eu de la part du ministre des cadeaux pour fêter la Noël. Elle a dans cet hôpital fait le tour des salles où sont hospitalisés les enfants.

La ministre a aussi effectué le déplacement à la prison civile de Cotonou où elle a pris par deux compartiments : le quartier des adolescents et enfants détenus et celui des femmes détenues avec des nourrissons. Véronique Tognifode Mewanou a profité de l’occasion pour échanger et sensibiliser les adolescents détenus et les femmes sur l’introspection qu’il faut au changement de comportement.

« C’est la veille de Noël. Une période au cours de laquelle les enfants sont en fête. Vous, vous êtes dans des conditions un peu particulières. Mais cela n’empêche pas que vous soyez dans la joie. Probablement, parce que vous avez commis une petite ou grosse erreur, vous êtes là. Ce n’est pas la fin du monde ! Vous devez prendre la décision de ne pas récidiver. Vous pouvez encore réaliser des rêves si vous êtes disposés à changer et à aller de l’avant. Nous sommes venus vous témoigner la solidarité et la compassion du gouvernement en cette veille de fête », a confié Mme Mewanou.

La ministre des affaires sociales, dans sa campagne de distribution de cadeaux aux enfants, a déjà partagé de bons moments de joie avec les enfants malvoyants et non-voyants du CPSA de Sègbèya, des orphelins de Fidjrossè et des enfants de la Halte-Garderie de Ste Rita et des CPS de Cotonou.

Akpédjé AYOSSO

24 décembre 2019 par