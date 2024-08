Mise en quarantaine de la spécialité Narisol Pediatric spray nasal

L’Agence Béninoise du Médicament et des Autres Produits de Santé (ABMed) a ordonné la mise en quarantaine de de la spécialité Narisol Pediatric spray nasal flacon de 10ML.

L’ABMed procède à une mise en quarantaine de tous les lots de la spécialité Narisol Pediatric spray nasal flacon de 10ML. C’est raison d’un défaut de qualité. « Ce défaut de qualité se traduit par une non-conformité du mécanisme d’administration ne permettant pas l’administration de doses uniformes et l’utilisation exclusive de l’anglais comme langue sur les conditionnements primaire et secondaire de la spécialité », informe l’ABMed.

Le directeur général DrYossounon Chabi invite les établissements pharmaceutiques et structures sanitaires à retirer, sans délai, les boîtes de ladite spécialité et à mettre en quarantaine les stocks concernés en attendant une investigation plus approfondie.4

