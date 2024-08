Mise en quarantaine de deux lots de médicaments

L’Agence Béninoise du Médicament et des autres produits de santé (ABMed) ordonne la mise en quarantaine des lots AEL23193 et AEL23194 du médicament CROISCARD 250 MG.

En raison d’une insuffisance de documentation constatée sur les lots AEL23193 » et « AEL23194 de la spécialité CROISCARD 250MG suspension FL/150ML, l’Agence béninoise du médicament et des autres produits de santé (ABMed) procède à une mise en quarantaine de toutes les boites des deux lots de cette spécialité.

Cette insuffisance de documentation, informe l’ABMed se traduit par l’absence du rapport des tests de bouchonnage pour lesdits lots. Le directeur général a invité tous les établissements pharmaceutiques et toutes les structures sanitaires à retirer, sans délai, les boîtes de ladite spécialité et à mettre en quarantaine les stocks concernés en attendant une investigation plus approfondie.

A.A.A

28 août 2024 par ,