Ministère du tourisme et Mairie de Ouidah en synergie pour une célébration mémorable

Le Bénin commémore, ce vendredi 23 août 2024, la 11e édition de la Journée internationale du Souvenir de la Traite Négrière et de son Abolition (JISTNA). En prélude à cet évènement historique de grande portée, la directrice du développement du tourisme (DDT), Faïza KORA, représentant le ministre du tourisme, de la culture et des arts, le directeur du cinéma et des arts vivants, Faïssol GNONLONFIN, et le maire de la ville de Ouidah, Christian HOUETCHENOU ont animé un point de presse dans l’après-midi du mercredi 21 août 2024.

La 11e édition de la Journée internationale du Souvenir de la Traite Négrière et de son Abolition sera célébrée le vendredi 23 août 2024. Les manifestations vont démarrer par une marche mémorielle qui partira de la Route des pêches pour échouer à la Plage de Ouidah, à la Porte du Non-retour. Selon la programmation révélée par le directeur du cinéma et des arts vivants, Faïssol GNONLONFIN lors d’un point de presse ce mercredi 21 août 2024, les activités de la journée vont démarrer par deux panels de discussions. Le premier portera sur le thème : « Les acteurs et animateurs de la mémoire de la traite négrière transatlantique à Ouidah et leurs initiatives », et un 2e panel sur « La traite négrière transatlantique au Bénin : état des connaissances à travers des sources écrites, archéologiques et les mémoires ». Selon les explications de Faïssol GNONLONFIN, des activités artistiques telles que la danse contemporaine et le slam en lien avec la thématique retenue cette année, sont prévus. Cette 11e édition de la JISTNA sera également marquée par la projection du film, « La couleur de l’esclavage » au Centre culturel de rencontre internationale (CCRI) ; la dernière activité qui sera suivie d’un débat qu’animera l’auteur, Patrick BAUCELIN.

La directrice du développement du tourisme a rappelé le contexte de la célébration, inspirée d’un fait historique qui s’est produit dans la nuit du 22 au 23 août 1791. « À Saint Domingue, aujourd’hui République d’Haïti, à la suite de la cérémonie du « Bois Kayiman », sorte de moments transfusionnels entre les esclaves révoltés, fut déclenchée l’offensive déterminante contre les maîtres esclavagistes », a-t-elle informé. Pour Faïza KORA, ce fait historique est « l’acte fondateur de la mise en accusation de la traite transatlantique qui va susciter le processus menant à son abolition, et dont Toussaint Louverture, personnage charismatique, descendant d’un prince d’Allada, en est la figure de proue ».

Selon la DDT, la JISTNA est un « moment singulier dans l’agenda des événements internationaux à caractère historique ». « C’est un épisode douloureux de notre histoire qui a touché trois continents, et qui revêt une dimension exceptionnelle dans la mesure c’est la ville de Ouidah, qui a été la porte océane de départ des milliers d’hommes et de femmes », a-t-elle poursuivi. En décidant de poursuivre cette célébration à Ouidah, le gouvernement donne la preuve de sa détermination à honorer la mémoire des victimes de la traite négrière et de l’esclavage. « Mieux, il s’agit de puiser dans la tragédie qu’a provoquée cette traite et les souffrances qui en ont résulté, l’énergie nécessaire pour réaliser des ambitions exceptionnelles », a précisé la DDT avant d’évoquer l’ambition qui consiste à « réhabiliter la mémoire de l’esclave » à travers la réhabilitation des sites où les événements ont pris souche et se sont développés. Faïza KORA a cité entre autres, le Fort Portugais, la Place aux enchères, le Mémorial de Zoungbodji, la Route de l’esclave et la Porte du non-retour dont la restauration, le redimensionnement sont en cours. Les ouvrages et des infrastructures conçus pour témoigner de cette histoire et offrir aux générations successives les outils efficaces de la transmission, n’ont pas été occultés ; notamment le Musée international de la Mémoire et de l’esclavage (MIME) et le bateau du départ qui pour elle, illustrent bien cette approche. L’ensemble de ces réalisations selon la DDT, s’inscrit dans la vision du gouvernement qui veut faire de ces lieux de mémoire et de leur animation, un trait d’union entre le Bénin et les afro-descendants.

Au nom de toute la commune et du conseil communal, Christian HOUETCHENOU, maire de la ville de Ouidah a exprimé ses remerciements au gouvernement pour son accompagnement. Les petits plats seront mis dans les grands pour que cette célébration soit une réussite. Après avoir invité les filles et fils de Ouidah à se mobiliser pour la marche mémorielle, il a rassuré des dispositions sécuritaires prises pour que tout se passe bien.

« 30 ans du projet ‘’Les routes des personnes mises en esclavage : Résistance et liberté et héritage », est la thématique retenue pour cette 11e édition de la Journée internationale du Souvenir de la Traite Négrière et de son Abolition.

F. A. A.

