Dussuyer dévoile la liste des 25 joueurs convoqués

L’entraîneur béninois, Michel Dussuyer a dévoilé dans l’après-midi de ce mardi 02 novembre 2021, la liste des joueurs convoqués dans le cadre des matchs des 5ème et 6èmes journées des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. La conférence de presse s’est tenue au stade de l’Amitié général Mathieu Kérékou.

Les Ecureuils devant jouer les deux dernières rencontres des éliminatoires du Mondial Qatar 2022 sont connus ce mardi. Le technicien français, Michel Dussuyer a dévoilé la liste des 25 joueurs retenus. Il n’y a pas grand changement par rapport à l’effectif qui avait joué les matchs des 3ème et 4èmes journées face à la Tanzanie. La sanction a été levée contre Jodel Dossou, qui va rejoindre ses coéquipiers.

Les Ecureuils vont affronter 11 novembre prochain, Les Barea du Madagascar. Le 15 novembre, ils iront défier Les Léopards de la RDC pour le match de la 6ème et dernière journée.

Après les 4 journées, les Taifas de la Tanzanie et les Ecureuils du Bénin occupent les deux premières places du groupe J avec 07 points chacun. La RDC est 3ème avec 04 points, et le Madagascar ferme la marche avec 03 points.

F. A. A.

2 novembre 2021 par