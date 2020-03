Me Rufino d’Almeida, tête de liste à Bohicon

Dans la liste de candidature du Bloc Républicain, parti de la mouvance présidentielle, déposée à la Commission électorale nationale autonome (CENA) pour les élections communales et municipales du 17 mai 2020, figure le leader Me Rufino d’Almeida. Le directeur de Cabinet du ministre d’État, chargé du plan et du développement est positionné comme premier titulaire dans l’arrondissement de Bohicon. Un positionnement qui promet la victoire au parti du cheval blanc cabré.

Me Rufino Marcellino Sosthène d’Almeida est dans la course aux communales et municipales fixées au 17 mai 2020. Membre fondateur du Bloc Républicain (BR) et fidèle au régime du ‘’Nouveau départ’’, Me Rufino d’Almeida, directeur de Cabinet du ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané depuis 2016, veut s’installer à la marie de Bohicon.

Il est positionné en tête de liste dans l’arrondissement de Bohicon II. Avocat au Barreau de Paris, ce juriste natif de Bohicon a pour ambition de faire développer sa ville.

Avec des projets liés au cadre de vie en passant par la création d’emplois pour les jeunes et les femmes, Me Rufino d’Almeida sera au service des fils et filles de la ville-carrefour, où il a passé son enfance.

Avec ses atouts et sa maîtrise des besoins de sa communauté, Me d’Almeida, qui conduit la liste du Bloc Républicain fera le bonheur des populations de Bohicon.

