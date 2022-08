Me Houngbédji clarifie le type d’union entre le PRD et l’UP

Me Adrien Houngbédji, président du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) a donné des clarifications sur l’union annoncée entre son parti l’Union Progressiste (UP).

Dans une publication sur sa page Facebook, ce samedi 06 août, Me Adrien Houngbédji a expliqué que : « Le PRD et l’UP se donnent la main au travers d’une nouvelle donne politique !!! ».

« Les identités de chacun des 2 partis seront préservées dans l’identité du nouveau Parti politique en création ! », a ajouté l’ancien président de l’Assemblée nationale en ce qui concerne la nature de l’Union entre le PRD son parti et l’Union Progressiste (UP) présidé par Prof Joseph Djogbénou.

Ces clarifications laissent entendre qu’il ne s’agit nullement d’une fusion ou absorption. Chacun des partis (PRD-UP) conservera ses nom et logo et le nouveau parti s’identifiera par une justaposition de noms et logos.

Une délégation du parti UP conduite par son président Joseph Djogbénou, la 1ère vice-présidente Mariam Chabi Talata et Gérard Gbénonchi a pris part à la réunion de la Direction Exécutive du PRD ce samedi à Porto-Novo dans le cadre de l’Union entre les deux formations politiques.

L’Union scellée sera soumise aux membres de chacun des deux partis à travers l’organisation de congrès respectif.

M. M.

7 août 2022 par ,