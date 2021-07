Mattéo Ahlinvi, recruté à Dijon FCO

Le milieu de terrain béninois a signé un contrat de 3 ans avec Dijon FCO.

« C’est un joueur à l’aise techniquement, avec un bon pied gauche. Sa bonne vision du jeu lui permet de jouer vite, en une touche. Il est capable de casser les lignes et de prendre l’espace (...). C’est un jeune joueur déterminé, qui a la tête sur les épaules et qui est à l’écoute », a indiqué Gérard Bonneau, Directeur du recrutement de DFCO.

A travers ce contrat, Mattéo Ahlinvi intègre le club pour une durée de 3 ans. « (...) J’ai ressenti beaucoup d’intérêt de la part du club et le DFCO possède un super centre d’entraînement. J’ai vraiment hâte de pouvoir m’y entraîner et d’y découvrir mes nouveaux coéquipiers », a confié Mattéo Ahlinvi après la signature de son contrat qui prend fin en 2024.

L’international béninois Mattéo Ahlinvi joue en équipe nationale.

La signature de son contrat avec le DFCO intervient après deux saisons passées au Nîmes Olympique. Il a joué 20 matchs de Ligue 1 et marqué 2 buts avec la formation nîmoise.

M. M.

4 juillet 2021 par