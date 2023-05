Marlène Zomahoun décède après avoir donné naissance à une fille

La journaliste Marlène Zomahoun est passée de vie à trépas, dimanche 28 mai 2023, après avoir donné naissance à un bébé par césarienne.

Triste nouvelle. L’information fait le tour des réseaux sociaux depuis dimanche 28 mai. La jeune journaliste Marlène Zomahoun, collaboratrice extérieure de My Addictive s’en est allée à moins de 30 ans. Selon les informations, elle est décédée après avoir donné naissance à un bébé par césarienne.

Quelques jours après, soit le dimanche 28 mai, Marlène Zomahoun s’est rendue à l’hôpital puisqu’elle ressentait des douleurs intenses au ventre suivies des écoulements nauséabonds. Elle n’a pas été prise en charge dans les meilleurs délais. La journaliste serait morte d’une perforation gastrique. D’autres évoquent une hémorragie interne. « Marlène était une personne aimée et respectée au sein de notre équipe, et sa perte laissera un vide immense. Elle avait la capacité d’illuminer notre environnement de travail avec sa présence et son énergie contagieuse. Elle nous manquera énormément », a écrit My Addictive sur sa page Facebook.

A.A.A

31 mai 2023 par ,