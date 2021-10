Marie-Cécile Zinsou nommée PCA de la Villa Médicis

Marie-Cécile Zinsou a été nommée présidente du Conseil d’Administration de la Villa Médicis de Rome, jeudi 28 octobre 2021.

L’Académie de France à Rome – Villa Médicis a procédé au renouvellement de son Conseil d’Adminstration. Marie-Cécile Zinsou, la promotrice de la Fondation Zinsou à Cotonou, est nommée Présidente du Conseil d’Administration de la Villa Médicis de Rome le 28 octobre 2021.

Selon un communiqué du Ministère français de la culture, la Franco-Béninoise Marie-Cécile Zinsou a été nommée par le Président de la République Emmanuel Macron sur proposition de la ministre de la Culture.

La nouvelle PCA est élue pour un mandat de trois ans.

Marie-Cécile Zinsou remplace à ce poste Thierry Tuot, qui a effectué trois mandats de trois ans, de 2011 à 2020.

La nouvelle PCA de la Villa Médicis, est la fille est de Lionel Zinsou, économiste et banquier d’affaires franco-béninois, ancien dirigeant du fonds d’investissement PAI Partners, premier ministre du Bénin de juin 2015 à avril 2016 et candidat arrivé 2è à l’élection présidentielle de 2016 au Bénin.

La Villa Médicis de Rome est un lieu culturel de festivals, d’expositions, de conférences et de concerts.

M. M.

29 octobre 2021 par ,