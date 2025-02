MTN, le premier opérateur de téléphonie mobile au Bénin a lancé vendredi, sa nouvelle campagne de marque deux ans après « Près de toi, Prêt pour toi ». Désormais, pour mieux s’engager à servir ses abonnés, MTN portera le slogan « Tout donner ensemble ».

La campagne de marque de MTN, lancé à Cotonou est « Tout donner ensemble ». Cette nouvelle campagne de marque lancée officiellement ce vendredi par la Directrice générale de MTN Bénin, Uche OFODILE, résume l’engagement de MTN aux côtés de ses abonnés.

« MTN Bénin est bien plus qu’un simple réseau : c’est un partenaire de progrès qui transforme des vies, élève des communautés et nourrit les rêves. Partout au Bénin, la connectivité et les services numériques permettent à des entrepreneurs, pêcheurs et élèves d’accéder à de nouvelles opportunités et de bâtir un avenir meilleur. », a expliqué la Responsable Marque et Communication, Florine Noumon.

Elle a souligné dans sa présentation que « MTN ce n’est pas que du crédit, le réseau de la data, du forfait. Mais au fait, notre rôle ne se limite pas qu’à cela. Notre rôle va bien au-delà. Notre rôle, et d’apporter des opportunités à votre énergie afin que tous ensemble nous puissions atteindre le progrès. »

Pour la Directrice générale de MTN Bénin, Uche Ofodile la nouvelle campagne de marque du premier opérateur de téléphonie mobile au Bénin est un engagement à transformer des vies. « Je me tiens devant vous aujourd’hui non seulement en tant que Directrice générale de MTN Bénin, mais aussi en tant que témoin du pouvoir de la connexion, celle qui transforme des vies, élève des communautés et nourrit les rêves », a-t-elle indiqué.

En énumérant les nombreuses initiatives entreprises par MTN Bénin pour mieux servir ses abonnés et accompagnés la population sur le plan éducatif, la Directrice générale de MTN Bénin, Uche Ofodile a montré que « MTN Bénin est plus qu’une entreprise de télécommunications. Nous sommes un partenaire du progrès, un soutien aux rêves, un fervent croyant en le potentiel illimité de notre peuple. », a-t-elle assuré avant de marteler : « Nous donnons tout parce que nous voyons les sacrifices que vous faites chaque jour. Nous donnons tout parce que nous croyons au pouvoir de la connexion pour transformer des vies. Nous donnons tout parce que lorsque nous avançons ensemble, nous allons plus loin. ».

Il faut préciser qu’avant le lancement de cette nouvelle campagne de marque, MTN Bénin avait lancé en novembre 2024, la 5G qui a considérablement renforcé sa position du premier opérateur au Bénin. Mais il n’entend pas s’arrêter là. Il promet étendre son activité vers d’autres secteurs pour mieux servir ses abonnés pour qui il est prêt à beaucoup investir.

« Nous sommes là depuis 25 ans, nous avons écouté nos abonnée et nous avons vu aussi comment ils donnent tout chaque jour. Et nous, entend que réseau partenaire du progrès nous voulons être là pour les accompagner afin d’atteindre ensemble les objectifs. », ajouté en conclusion, Yaw Agyapong, Directeur marketing de MTN Bénin.

