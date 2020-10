MTN offre plus 30 millions FCFA d’équipements aux hôpitaux

La Fondation MTN accompagne l’entreprise Kea Medicals pour l’opérationnalisation de sa plateforme dans les hôpitaux à travers un don de matériels informatiques. La cérémonie de remise des équipements a eu lieu ce vendredi 23 octobre 2020 à Cotonou en présence du représentant de la Fondation MTN Barnabé Dossa ; de la directrice adjointe de cabinet du ministère de la Santé Mathilda Eléonore Gandjeto et de la directrice de Kea Medicals Dr Vèna Arielle Ahouansou.

35 ordinateurs, téléphones, supports mobiles, tablettes avec de la connexion Internet ; c’est le lot de matériels mis à la disposition de Kea Medicals pour l’opérationnalisation de son système d’information hospitalier. Kea Medicals permet aux formations sanitaires de gérer tous leurs processus médicaux et administratifs depuis une seule plateforme. Pour Barnabé Dossa de la Fondation MTN, Kea Medicals garantit « une meilleure qualité des soins, une réduction des dépenses de santé de même qu’une meilleure gestion administrative et une traçabilité des données ».

Ces équipements d’un coût global de 35 millions de FCFA permettront selon Barnabé Dossa « de mettre en place les points d’enregistrements au sein des hôpitaux bénéficiaires devant faire partie de la mise œuvre du système d’information ».

A en croire la directrice adjointe de cabinet du ministère de la Santé Mathilda Gandjeto, « le don de la Fondation MTN vient accompagner les efforts du ministère dans le renforcement du système d’information sanitaire, la gestion administrative des centres et l’amélioration de la prise en charge des populations ».

L’opérationnalisation de la plateforme Kea Medicals dans les hôpitaux bénéficiaires notifie-telle, est « une preuve de l’innovation dans notre pays mais également une preuve de partenariat public-privé à travers l’alliance ministère de la Santé, Kea Medicals et la Fondation MTN ».

La directrice adjointe de cabinet du ministère de la Santé Mathilda Eléonore Gandjeto a remercié la Fondation MTN pour son geste qui sans doute « contribuera à résoudre une fois encore les peines des populations en donnant la chance à chaque Béninois et Béninoise d’accéder à des soins de qualité à un coût abordable ».

Un déploiement progressif dans les formations sanitaires

Selon la directrice de Kea Medicals Dr Vèna Arielle Ahouansou, il s’agit d’un déploiement progressif de matériels informatiques dans les formations sanitaires en vue d’une utilisation plus aisée de la plateforme. Pour cette première phase cinq hôpitaux ont été identifiés. Il s’agit de : l’hôpital de Zinvié, du Centre hospitalier départemental Borgou-Alibori, de l’hôpital d’Instructions des Armées de Parakou, du Centre hospitalier et universitaire Lazaret et du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga.

Dr Vèna Arielle Ahouansou a rappelé la mission principale de Kea Medicals ; celle « d’accompagner l’amélioration du système de santé afin de garantir des soins de santé accessibles, et à un coût abordable pour toutes les populations ».

Elle n’a pas manqué de remercier la Fondation MTN qui s’est intéressée de près au système d’information hospitalier Kaa Medicals.

A propos de Kea Medicals

Kea Medicals est une plateforme qui interconnecte les acteurs du système de santé (professionnels de santé, hôpitaux, pharmacies, laboratoires, assurances, structures étatiques) à travers une base de données unique grâce à l’Identité Médicale Universelle (IMU). Elle facilite la remontée de l’historique médicale des patients, ce qui permet aux agents de santé d’améliorer la qualité de prise en charge.

La plateforme est déployée à ce jour dans 88 formations sanitaires du Bénin et compte plus de 1800 médecins et professionnels de santé et plus de 115.000 patients avec une moyenne de 5000 nouvelles consultations enregistrées chaque mois. Elle est accessible à travers le lien www.keamedicals.com mais également sur Play Store (application Kea Medicals).

Quelques images de la cérémonie



