MTN met fin à un obstacle à la scolarisation des filles

La Fondation MTN a procédé à la remise officielle vendredi 23 décembre 2022, de kits d’hygiène menstruelle à l’Organisation des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF). La cérémonie qui a eu pour cadre le siège de l’UNICEF à Cotonou a été marquée par la présence de la directrice générale de MTN-BENIN, Uche OFODILE, de la représentante de l’UNICEF au Bénin, Djanabou MAHONDE, des responsables des deux institutions, et des U-Reporters.

Fidèle à sa responsabilité sociétale, MTN-BENIN à travers sa Fondation œuvre pour le bien-être des populations béninoises. Le réseau de téléphonie mobile a fait don vendredi 23 décembre 2022 de 10.000 kits d’hygiène menstruelle. De quoi permettre aux filles de suivre convenablement les cours pendant leurs menstrues. « Les périodes de menstruation ne seront plus des périodes d’absence à l’école et ne constitueront plus une raison d’abandon des cours », a souligné la directrice générale de MTN-BENIN. Se référant à un rapport de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), Uche OFODILE apprend qu’ « une fille sur dix ne va pas à l’école pendant son cycle menstruel. Ce qui correspond d’après certaines estimations, à 20 % du temps scolaire perdu sur une année scolaire, a-t-elle ajouté.

Grâce aux kits menstruels, les filles peuvent se concentrer sur leurs études car, fait-elle savoir, leur éducation n’est pas seulement une question d’autonomisation. Il s’agit de créer un monde meilleur pour tous, a précisé la directrice générale de MTN-BENIN. A l’en croire, les filles éduquées ont plus de chances de devenir confiantes, indépendantes et de réussir dans leur carrière. « Elles sont également plus à même de prendre des décisions éclairées concernant leur propre vie et celle de leur famille », a souligné Uche OFODILE. En investissant dans leur éducation, l’entreprise dont elle a la charge entend « contribuer à briser le cycle de la pauvreté et de l’inégalité ».

Selon la représentante de l’UNICEF, les kits menstruels offerts viennent renforcer d’une part, les actions conjointes des deux institutions pour maintenir les filles à l’école, et leur apporter d’autre part, la bonne information et les bons outils afin qu’elles puissent gérer convenablement leurs menstruations.

Les cycles menstruels impactent non seulement la santé, et l’hygiène des filles, mais également leur éducation, a déploré Djanabou MAHONDE. Elle a par la suite insisté sur la nécessité de renforcer les efforts pour briser le tabou et éradiquer les discriminations contre les filles en facilitant le dialogue autour des menstrues, avec les parents, le personnel de santé, les travailleurs sociaux, ainsi que les filles et les garçons. Fière de l’engagement de MTN à ses côtés, la cérémonie de remise de kits selon la représentante de l’UNICEF est une belle occasion pour les deux organisations de réaffirmer leurs engagements à agir ensemble pour le droit des filles au Bénin.

Le don de kits menstruels s’inscrit dans le cadre d’un protocole d’accord signé le 14 Octobre dernier entre l’UNICEF et la Fondation MTN. En dehors de l’hygiène menstruelle, il prend en compte plusieurs autres volets. Il s’agit entre autres des diverses campagnes de sensibilisation sur les grossesses précoces et le mariage des enfants, etc ; la connectivité des écoles pour ouvrir les enfants au monde et leur assurer les avantages d’un monde moderne connecté ; le programme de mentorat féminin pour outiller les femmes afin qu’elles participent pleinement aux prises de décision à tous les niveaux ; la Gestion de l’hygiène menstruelle pour les filles et les adolescentes à travers une distribution de kits d’hygiène menstruelle et la mise en place de 5 laboratoires d’hygiène menstruelle pour la sensibilisation ; et la réduction le coût de l’éducation pour les enfants, en particulier les filles pour encourager les parents à les maintenir à l’école.

A propos des U-Reporters

Le U-Reporters est un programme de jeunes engagés dans les communautés. Les jeunes membres de ce creuset se mettent ensemble pour mener des actions. Au-delà des questions relatives à la santé menstruelle, les U-Reporters abordent plusieurs autres thématiques.

Aïchatou SALIFOU a commencé l’expérience avec des séances de sensibilisation avec des jeunes filles dans des localités de Tchaourou, Natitingou, Pobè, Kétou, etc. Elle informe avoir eu l’occasion de former des filles sur la santé menstruelle. Le jeune fille a également eu l’occasion d’organiser des ateliers de fabrication de serviettes hygiéniques et des séances de démystification autour de la menstruation. Avec les responsables de l’UNICEF, elle entend discuter de la participation des U-Reporters pour la distribution de kits menstruels dans le pays. Il s’agira d’identifier la vraie cible qui en a vraiment besoin, a souligné Aïchatou SALIFOU.

F. A. A.

