MTN illumine la place de l’Etoile Rouge

Le réseau de téléphonie mobile, MTN poursuit sa campagne d’embellissement des villes du Bénin en cette période de fêtes de fin d’année. Après Ouidah, c’est la place de l’Etoile Rouge à Cotonou qui a accueilli les responsables de MTN-Bénin dans la soirée de ce mercredi 22 décembre 2021. La cérémonie d’illumination a eu lieu en présence du ministre du cadre de vie et du développement durable, José-Didier Tonato, du préfet du Littoral, Alain Orounla, du maire de la ville de Cotonou, Luc Atrokpo, de la directrice générale de MTN-Bénin, Uche Ofodile, des députés et plusieurs autres personnalités.

L’illumination des villes du Bénin en cette période de fêtes selon la directrice générale, traduit l’envie de beauté et de joie que MTN a pour le Bénin. Facteur de rassemblement, Uche Ofodile a émis le vœu que « ces lumières magnifiques attirent et réunissent des béninois de toutes couches sociales ». Fière de la cérémonie d’illumination de l’Etoile Rouge, elle a également souhaité que ces lumières brillent en chacun et apporte la paix et le bonheur.

L’arbre de Noël érigé en cette occasion solennelle selon le maire de Cotonou, est pour tous les enfants (ceux qui ont déjà leur petit arbre à la maison, et ceux qui ne l’ont pas encore), le signe de l’union de tous, hommes et femmes de Cotonou pour garantir à tous les enfants, un Noël de rêve, une étoile de Noël. « Durant les jours qui viennent, cette place de l’Etoile Rouge qui est le plus grand symbole de la ville de Cotonou va briller pour nous tous, parce que nous voulons que tous les enfants qui lèveront les yeux vers cette place, scintillent des étoiles », a ajouté Luc Atrokpo. La décoration effectuée par le réseau MTN se réjouit-il, lance Noël dans la ville dont il a la charge, ainsi que la célèbre idée que l’on fait de la cité : « Cotonou est une ville pour tous, une ville au service de tous, une ville carrefour d’opportunités pour le développement de tous au Bénin », a confié le maire.

Le ministre du cadre de vie et du développement durable, a remercié pour sa part, la mairie de Cotonou et MTN-Bénin pour l’initiative. Selon José-Didier Tonato, l’illumination n’est pas une première mais il suffit de parcourir les rues depuis quelques jours pour se rendre compte que cette année, l’approche, la manière, la conception a changé. « On voit autrement ce qui se fait parce qu’il y a une démarche », a-t-il félicité.

L’illumination selon le ministre, met davantage en valeur les efforts du gouvernement depuis 2016 pour améliorer le cadre de vie. « La ville est un cadre de vie qui a besoin de repère, et la lumière renforce ce repère-là », a souligné José-Didier Tonato.

Un chèque de 1 million de francs CFA a été remis au cours de la cérémonie, à l’orphelinat Claudio Migneco situé à Agassagodomey, commune d’Abomey-Calavi. De quoi soutenir les orphelins de ce centre.

Autres actions de la Fondation MTN en cette période de fêtes

Outre l’illumination des villes, MTN-Bénin a offert des coffrets de cadeaux composés de vivres et de jouets à plus de 3000 écoliers répartis sur le territoire national. Le directeur de la Fondation MTN, Jean-Claude Akogbéto a souligné que les enfants malades et hospitalisés ont aussi bénéficié en cette occasion de Noël et du nouvel an, des œuvres de la fondation qu’il dirige. Ceux dont les parents n’ont pas de moyens pour payer les frais d’hospitalisation ont été soutenus. Autant d’actions qui visent à donner de la joie à tous en cette période de fêtes.

F. A. AHEHEHINNOU

