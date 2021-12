A propos du Y’ello Christmas in Schools

Le Y’ello Christmas in Schools selon le directeur régional, est dédié cette année aux élèves vivant dans des quartiers précaires afin de leur apporter de la joie pendant ces périodes festives. Mais aussi pour récompenser les 3 meilleures filles de chaque classe. Au total, 3000 coffrets seront distribués à Porto Novo, Cotonou, Abomey Calavi, Zakpota, Bassila, Natitingou, Kandi, et Parakou. Un lot de livres et dictionnaires sera également remis aux meilleures élèves filles. Toutes ces initiatives selon le directeur régional, se dérouleront au cours du mois décembre qui représente pour la Fondation MTN, un moment de partage, de convivialité, de solidarité au cours duquel personne ne doit se sentir exclu.

Avec la participation des bénévoles du personnel de MTN, les Amis de la Fondation, nous aidons à apporter de la joie à nos communautés et à bien célébrer la fin de l’année.