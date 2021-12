MTN célèbre la Noël avec les élèves de l’EPP Ahogbohouè

C’est Noël avant l’heure à l’Ecole Primaire Publique Ahogbohouè sise dans le 13è arrondissement de Cotonou, grâce à la Fondation MTN Bénin. Les cinq cent apprenants de l’école ont reçu ce mardi 21 décembre 2021, des jouets et un sac de riz de 5 kg chacun. La remise des cadeaux s’est déroulée en présence de la troisième adjointe au maire de Cotonou, du Chef du treizième arrondissement, du chef quartier Ahogbohouè, des enseignants et parents d’élèves.

Comme à son habitude depuis une vingtaine d’années, la Fondation MTN Bénin a manifesté sa solidarité pour qu’une bonne frange de la population passe la période des fêtes de fin d’année dans la joie et l’allégresse. Pour l’édition 2021 du “mois de la solidarité”, MTN n’a pas concentré ses actions sur la prise en charge des soins des malades défavorisés et au don de cadeaux aux enfants des hôpitaux comme ce fût le cas l’année dernière. La Fondation MTN Bénin a choisi d’aller dans les écoles à travers “Yellow Christmas’’, l’initiative qui va permettre à plus de 3.000 enfants à travers le Bénin de « recevoir des présents pour préparer la fête de Noël ». C’est dans ce cadre qu’un don composé de jouets et d’un sacs de riz de 5 kg a été offert à tous les cinq cent (500) élèves de l’Ecole Primaire Publique (EPP) Ahogbohouè sise dans le 13è arrondissement de Cotonou le mardi 21 décembre 2021. Cerise sur le gâteau, les 3 meilleures filles de l’école ont reçu du matériel didactique en plus en guise d’encouragement de la part de MTN pour les amener à « faire plus ». La troisième meilleure fille a reçu son lot de matériel didactique et de cadeaux des mains du directeur général de la Fondation MTN, Jean-Claude Akogbéto. « Nous allons leur distribuer des cadeaux et puisque nous mettons, à la suite du chef de l’Etat et de sa politique, l’accent sur l’éducation des filles, nous avons décidé partout où nous passons de primer les 3 meilleures filles de chaque école », a indiqué le Dg de la Fondation MTN. Madame Irène Béhanzin, troisième adjointe au maire de Cotonou représentant le maire empêché et le directeur de l’EPP Ahogbohouè, Patrice Sedjame ont remis à leur tour les dons de la Fondation MTN respectivement à la deuxième et la première meilleure fille de l’école. « Lorsque nous voyons 500 âmes innocentes qui reçoivent des dons à travers la Fondation MTN, nous ne pouvons que nous réjouir parce que la main qui donne est toujours bénie. Nous ne saurons vous remercier de ces moments mémorables que vous donnez à ces enfants de l’école. J’espère que Dieu vous le rendra au millier », a confié Patrice Sedjame, directeur de l’EPP Ahogbohouè. Le Chef du treizième arrondissement de Cotonou, Mensah Folly Bebé a remercié les donateurs du choix d’une école de son arrondissement. « Le geste que vous êtes en train de mener aujourd’hui va impacter réellement nos enfants », a-t-il indiqué. « Que nos âmes vous le rendent au millier », a souhaité la porte-parole des bénéficiaires, Marie Vignissy. Elle a félicité la Fondation MTN d’œuvrer pour l’épanouissement des enfants du Bénin. Pour Irène Béhanzin, troisième adjointe au maire de Cotonou, la Fondation MTN Bénin a fait une « action de haute portée sociale » parce que de nombreuses familles n’ont pas les moyens. « Nous avons besoin d’entreprises qui assurent leur rôle social et en la matière, vous êtes une (…) C’est ce genre de collaboration privé-public qui fait avancer une commune », a indiqué Irène Béhanzin à l’endroit de MTN avant de lancer aux élèves : « Vous avez de quoi passer une bonne fête de Noël ».

Par Marc MENSAH

21 décembre 2021 par