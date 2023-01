MTN accueille la 2è cohorte de jeunes diplômés

Après 12 mois d’« expérience enrichissante » passés dans les départements du 1er réseau de téléphonie mobile au Bénin, les jeunes stagiaires du Y’ello Graduate Program, édition 2021 ont reçu leurs certificats ce vendredi 13 janvier 2023. En présence de la Directrice générale Uche Ofodile et des MTNers, le réseau de téléphonie mobile a aussi accueilli les onze nouveaux jeunes stagiaires de la 2è édition.

C’est parti pour 12 mois d’immersion en entreprise pour onze nouveaux jeunes diplômés qui intègrent l’équipe du 1er réseau de téléphonie mobile au Bénin. Les nouveaux stagiaires du Y’ello Graduate Program de MTN ont été accueillis par les stagiaires de 2021 lors d’une cérémonie organisée, vendredi 13 janvier 2023 à la Direction Générale de MTN Bénin.

L’« expérience a été magnifique », selon les stagiaires de l’édition 2021. « Nous avons réalisé différentes rotations dans différents départements de la Direction Générale de MTN Bénin. Dans ces rotations, nous avons eu aussi à faire des immersions dans les agences de MTN Bénin, des visites au Call center, au Data Center de MTN Bénin. Vous savez cette expérience a été magnifique pour nous », confie Marius Essessinou, porte-parole des stagiaires du Y’ello Graduate Program, édition 2021.

Le porte-parole a remercié MTN d’avoir donné cette opportunité pour outiller les jeunes, d’avoir participé au développement de notre pays le Bénin en façonnant de la plus belle des manières la pierre angulaire qu’est la jeunesse béninoise.

A l’endroit de l’équipe de management de MTN Bénin, des coachs dans les différents départements et des MTNers, Claudia Ehoumi, stagiaire de l’édition 2021 a indiqué : « Vous avez soutenu, vous avez donné des connaissances, vous avez fait grandir et ensemble on vous dit merci ».

La Directrice générale de MTN Bénin, Uche Ofodile a dit être « émue de voir ses enfants qui ont grandi en maturité ». « C’est un programme qui a été un succès remarquable. Maintenant on va continuer à le rendre encore plus réussi, plus bonifié », a fait savoir la CEO de MTN Bénin.

Il a été procédé à la remise de Certificats aux anciens stagiaires et des lettres de stage aux nouveaux. Ces derniers, bénéficieront d’une formation à la carte, d’un coaching et intégreront chaque deux mois un nouveau département durant les douze mois du Y’ello Graduate Program, 2è édition.

Marc MENSAH

Ce que pensent les nouveaux stagiaires

Norita Adonon, graduate de la promotion 2023

« Je suis très soulagée parce que en venant ici je m’étais fait l’idée de ce que ce sera quelque chose de très formel. Ce n’était pas du tout le cas, il y a eu de l’ambiance, de la convivialité. Ça a permis de savoir que j’intégrais réellement une famille et que les gens qui sont autour de moi pourront réellement me coacher, m’accompagner que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel.

Je promets de donner le meilleur de moi-même parce que j’aime me surpasser et de mettre à leur profit toutes mes ressources possibles pour que l’entreprise gagne plus sur tous les plans, évolue et que la famille s’agrandisse ».

Paulin Sonou, graduate de la promotion 2023

« En intégrant cette équipe de MTN, mes objectifs, c’est de montrer le vrai visage de moi, apporter une valeur ajoutée à cette nouvelle famille qui a accepté de m’accueillir et qui a misé sur moi en me donnant cette opportunité d’offre de stage. Je me fixe comme objectif de me surpasser, d’atteindre les objectifs au-delà de ce que mes responsables attendent de moi et donner le meilleur de moi. J’attends vraiment, (...) une intégration, une immersion totale au sein de la grande famille ; être moi. Je souhaite rencontrer des grands frères, des sœurs, des mamans, des confidents avec qui partager une expérience inoubliable ».

