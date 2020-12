MTN Bénin félicite Ebenezer ASANTE

La zone Afrique Occidentale et Centrale du Groupe MTN a un nouveau Vice-Président. Jusque-là patron de la région Afrique Australe et Orientale, y compris le Ghana, Ebenezer Asante vient d’être promu au poste de vice-président de la région Afrique Occidentale et Centrale du groupe panafricain des télécoms.

C’est officiel, à compter du 1er janvier 2021, Ebenezer Asante prendra ses fonctions en remplacement de Karl Toriola, qui a été nommé directeur général de MTN Nigeria.

Karl, qui prendra ses nouvelles fonctions le 1er mars 2021, travaillera en étroite collaboration avec Ebenezer pour assurer un meilleur transfert des responsabilités.

Ebenezer Asante dirigera désormais les activités du Groupe MTN dans les pays de la région à savoir le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Libéria, le Bénin, la Guinée Conakry, la Guinée Bissau, le Congo Brazza, le Cameroun.

Sa nomination fait suite à la récente annonce faite par la direction du Groupe de poursuivre le processus de renforcement des compétences et de l’expérience requises pour mener à bien l’ambitieux projet d’avenir.

« Nous sommes fiers de notre parcours et il est important de nous assurer que la capacité de gestion est en place pour soutenir et accélérer nos principales ambitions stratégiques. J’attends avec impatience la contribution du nouveau Vice-Président pour faire avancer l’entreprise dans son ensemble. » a déclaré le Président Directeur Général du Groupe MTN, Ralph Mupita.

Pour rappel, Ebenezer Asante est diplômé en sciences économiques et statistiques de l’Université du Ghana et en management du Henley Management College au Royaume-Uni, Asante a occupé plusieurs fonctions managériales au cours de sa carrière, notamment chez Unilever dont il a dirigé la filiale zambienne.

L’homme rejoint MTN Ghana en 2008 en tant que responsable des ventes et de la distribution. Cinq ans plus tard, il décroche la direction de ce département avant d’être promu directeur général de la filiale rwandaise en octobre 2013.

Après quatre années de bons et loyaux services, il est appelé à la direction générale de MTN Ghana, devenant ainsi le premier Ghanéen à occuper cette fonction en neuf ans d’existence du groupe panafricain des télécoms sur le marché local.

16 décembre 2020