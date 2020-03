MTN-Bénin fait don de plus 20 millions d’équipements au gouvernement

Le réseau de téléphonie mobile, MTN-Bénin accompagne le gouvernement dans sa politique de lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus dans le pays. Plusieurs dons en nature ont été remis au ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, en présence de son collègue de l’économie numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou dans l’après-midi du mercredi 25 mars 2020.

20 millions de francs CFA, c’est la somme déboursée par le réseau GSM pour offrir le don composé de 500 téléphones portables destinés à faciliter la communication entre les équipes et la coordination des actions sur le terrain ; 05 routeurs Wifi et 20 pockets Wifi avec 02 mois de connexion gratuite pour faciliter la mobilité des équipes de coordination et d’assurer la connexion des sites de traitement ; et 100 thermoflashs pour les prises de températures dans de meilleures conditions.

En plus de tous ces dons, MTN-Bénin a pris les dispositions pour assurer une bonne disponibilité du réseau, et une bonne connectivité afin de permettre à ceux qui travailleront à distance, de le faire avec aisance et surtout, de rester en contact les uns avec les autres.

Pour assurer la protection de ses abonnés, le réseau de téléphonie mobile effectue dans tous ses points de contact (Agences, Direction Générale, MTN Connect), des contrôles de température à l’entrée.

De même, des solutions hydro alcooliques sont mises à la disposition de tous les clients et visiteurs dans toutes les agences. Mieux, un système a été mis en place pour le respect de la distance sociale de sécurité de 1 mètre au moins, et les conseillers clientèles au Front office portent tous des masques et des gants de protection. Autant d’actions qui visent à réduire au maximum, les risques de contagion.

MTN-Gouvernement : Même combat

Dans ses efforts d’accompagnement du gouvernement, le réseau MTN-Bénin a mis à disposition ses différentes plateformes de communication pour sensibiliser la population sur les mesures d’hygiène et de préventions (Bulk SMS, Hotline, réseaux sociaux).

Cette communication selon le directeur de la régulation et des relations publiques, Jean-Claude Akogbéto, va s’intensifier et s’élargir aux organes de presse. Le représentant du directeur général de MTN-Bénin, a rappelé les numéros verts 51 02 00 00 / 51 04 00 00 que le réseau avait mis en place pour accompagner le gouvernement pour faciliter gratuitement le contact des spécialistes de la santé. Ces lignes selon le directeur de la régulation et des relations publiques de MTN, ont été connectées à huit autres numéros dans le but de décongestionner le trafic.

L’accès aux « infos Coronavirus » de même que la plateforme digitale d’informations sur les mesures prises dans le cadre de la gestion de la pandémie du Coronavirus au Bénin, sont gratuits aux abonnés MTN.

Les avantages de MTN Mobile Money

Le réseau MTN-Bénin offre aussi quelques facilités à ses abonnés pour les transactions Mobile Money. Il s’agit notamment de la gratuité des frais prélevés aux partenaires MTN MoMo Pay (MTN marchands), de la gratuité des frais payés par le client pour tout paiement effectué par MoMo Pay, et ce, quel que soit le montant, et la gratuité des frais payés pour tout transfert d’argent entre abonnés MTN MoMo dont le montant est inférieur ou égal à 1000 FCFA, a expliqué M. Akogbéto.

En mettant en place ces différentes mesures, MTN-Bénin, souligne-t-il, souhaite apporter sa contribution dans la lutte contre le Coronavirus.

Le don offert fait suite aux doléances exprimées par les cadres du cabinet du ministère de la santé à l’issue de la rencontre avec les responsables de MTN-Bénin le vendredi 20 mars dernier.

Au regard de l’urgence des mesures pour lutter contre la pandémie du Covid-19, MTN Bénin a promptement décidé de satisfaire certaines doléances.

Ce fut l’occasion pour le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, de rappeler que depuis le début de la crise, le réseau MTN-Bénin dans son rôle d’accompagnement des œuvres sociales, s’est engagé aux côtés du ministère de la santé, notamment grâce à l’intervention de son collègue de l’économie numérique et de la digitalisation. Ainsi, le ministère a pu bénéficier depuis un certain temps de la transmission des messages de sensibilisation qui sont véhiculés par SMS, a-t-il précisé. Ce geste selon Benjamin Hounkpatin, a profondément impacté le message que le ministère apporte à la population pour « donner la vraie et la bonne information ».

Tout en exprimant sa gratitude au réseau MTN-Bénin, il a souligné que l’accompagnement du réseau GSM permet de s’assurer que l’information portée à la connaissance de la population a une source fiable dont elle maîtrise « la certitude de la provenance ».

Benjamin Hounkpatin a souligné que le ministère dont il a la charge a mis en place des lignes vertes, notamment au niveau du Call center, et là aussi, MTN-Bénin a énormément apporté son accompagnement en aidant non seulement à relancer totalement cette ligne, mais aussi en assurant à travers le don offert, la possibilité de recevoir dans la foulée, 10 appels simultanément. Ce qui, selon lui, permet de rester en contact permanent avec la population qui a beaucoup de questions, et des préoccupations, et de recevoir également les appels de tous ces ‘’clients’’ qui sont en auto isolement et qui ont besoin d’informations pour prendre des décisions.

Le geste de MTN-Bénin selon le ministre de la santé, a permis de monter d’un cran la capacité de réponse du ministère face à la pandémie du Covid-19. « A travers le geste que vous faites aujourd’hui en nous apportant aussi bien des téléphones mais également en dotant de possibilités d’avoir une meilleure connectivité à l’internet, vous apportez encore un plus aux prochaines étapes que nous allons franchir », s’est-il réjoui.

Selon Benjamin Hounkpatin, il n’est de secret aujourd’hui qu’à des moments donnés, certains seront appelés à être déconnectés physiquement de leurs services soit par l’auto isolement ou la quarantaine. Ainsi, le télé travail est une pièce maîtresse dans la réponse pour assurer la continuité de service.

« En dotant le ministère de ces équipements, MTN-Bénin permet d’assurer la continuité du service public », a-t-il précisé.

Le ministre de la santé a félicité le geste de MTN à aider les agents en accompagnant le diagnostic et le dépistage par la prise de température avec des thermoflashs. A l’en croire, aucun agent ne devrait encore aujourd’hui s’exposer en manipulant des thermomètres habituels. « Les thermoflashs occupent une place très importante », a-t-il souligné, fier de ce que dans les structures sanitaires, le contact sera désormais réduit entre les patients et les agents de santé.

Saluant l’engagement du réseau MTN aux côtés du système sanitaire béninois, et du gouvernement face à l’épidémie du Covid-19, il a rassuré qu’un très bon usage sera fait de tout le matériel offert.

F. Aubin AHEHEHINNOU

