MTN-Bénin appuie le gouvernement avec divers dons en nature

Le réseau de téléphonie mobile, MTN-Bénin accompagne le gouvernement dans sa politique de lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus dans le pays. Plusieurs dons en nature ont été remis au ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, en présence de son collègue de l’économie numérique et de la digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou dans l’après-midi de ce mercredi 25 mars 2020.

20 millions de francs CFA, c’est la somme déboursée par le réseau GSM pour offrir le don composé de 500 téléphones portables destinés à faciliter la communication entre les équipes et la coordination des actions sur le terrain ; 05 routeurs Wifi et 20 pockets Wifi pour 02 mois de connexion gratuite pour faciliter la mobilité des équipes de coordination et d’assurer la connexion des sites de traitement ; et 100 thermoflashs pour les prises de températures dans de meilleures conditions.

En plus de tous ces dons, MTN-Bénin a pris les dispositions pour assurer une bonne disponibilité du réseau, et une bonne connectivité afin de permettre à ceux qui travailleront à distance, de le faire avec aisance et surtout, de rester en contact les uns avec les autres.

Pour assurer la protection de ses abonnés, le réseau de téléphonie mobile effectue dans tous ses points de contact (Agences, Direction Générale, MTN Connect), des contrôles de température à l’entrée.

De même, des solutions hydro alcooliques sont mises à la disposition de tous les clients et visiteurs dans toutes les agences. Mieux, un système a été mis en place pour le respect de la distance sociale de sécurité de 1 mètre au moins, et les conseillers clientèles au Front office portent tous des masques et des gants de protection.

Autant d’actions qui visent à réduire au maximum, les risques de contagion.

Le ministre de la santé a félicité le geste de MTN à aider les agents en accompagnant le diagnostic et le dépistage par la prise de température avec des thermoflashs. A l’en croire, aucun agent ne devrait encore aujourd’hui s’exposer en manipulant des thermomètres habituels. « Les thermoflashs occupent une place très importante », a-t-il souligné, fier de ce que dans les structures sanitaires, le contact sera désormais réduit entre les patients et les agents de santé.

Saluant l’engagement du réseau MTN aux côtés du système sanitaire béninois, et du gouvernement face à l’épidémie du Covid-19, il a rassuré qu’un très bon usage sera fait de tout le matériel offert.

F. Aubin AHEHEHINNOU

25 mars 2020 par