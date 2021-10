MTN-BENIN et le ministère des sports désormais partenaires

Dans le cadre de la création d’une Super League Junior de Basketball et du Championnat scolaire de football, la directrice générale de MTN-BENIN, Uche OFODILE et le ministre des sports, Oswald HOMEKY ont procédé à la signature d’un accord de partenariat. La cérémonie de signature a eu lieu dans l’après-midi de ce vendredi 15 octobre 2021 à Cotonou au Centre communautaire EYA d’Akpakpa.

1,2 milliards de FCFA, c’est le montant global que le réseau de téléphonie mobile va mobiliser chaque année sur une période de trois ans renouvelable, pour la Super League Junior de Basketball et le Championnat scolaire de football. Sur ce total, 900 millions de francs CFA seront alloués au développement de la Super League de Basketball, et le reste, 300 millions de franc CFA pour le développement du Championnat scolaire de football.

La signature de cet accord de partenariat selon la directrice générale de MTN-BENIN est le fruit d’une série d’actions accomplies avec le ministère des sports. Uche OFODILE a rappelé le soutien apporté à la Fédération Béninoise de Basketball à travers le Challenge 3X3, qui s’est déroulé sur toute l’étendue du territoire national. De Cotonou à Natitingou, en passant par Abomey-Calavi, Porto-Novo, Bohicon, Parakou, et ailleurs, la directrice générale de MTN-BENIN dit avoir été « agréablement » surprise par la qualité des talents. « Une véritable fête de démonstration, meublée de gestes techniques aboutissant à de jolis paniers », a-t-elle félicité.

Pour Uche OFODILE, le Bénin est vraiment pétri de talents qui n’attendent que des opportunités pour éclore et se révéler. Emballée par le franc succès du Challenge 3X3 Basketball, il n’était plus question pour sa direction de s’arrêter en si bon chemin. D’où la décision de poursuivre la « belle initiative » en accompagnant le ministère des sports dans la création de la Super League de Basketball.

Dans le domaine du sport, et parlant de Basketball, le Bénin occupe le rang de douzième meilleure nation en Afrique, a rappelé Uche OFODILE. L’objectif fait-elle savoir, est de voir le Bénin se hisser à la tête du classement. Une vision qui cadre bien avec celle du gouvernement.

« Le développement du Basketball au Bénin, ça y est », une promesse de campagne qui se concrétise selon le ministre des sports à travers la signature de l’accord de partenariat. Très heureux du nouveau partenariat, Oswald HOMEKY a exprimé sa reconnaissance aux responsables de MTN-BENIN, et à tout le personnel d’avoir compris la vision du gouvernement qui est de faire les choses à long terme.

Selon le ministre des sports, avec tout ce qui est fait, l’objectif, c’est la League africaine de Basketball. Et tous les paramètres pour y parvenir sont réunis : un gouvernement volontaire, un partenaire privé qui comprenne cette vision et s’engage, et une Fédération sérieuse dans la gestion des ressources.

Désormais, chaque entraînement, chaque match devra être fait avec beaucoup de sérieux, a averti le ministre.

La cérémonie de signature de contrat a été marquée par la présence du directeur de l’Office du sport scolaire, Donald Alexis Acakpo, et du président de la Fédération béninoise de Basketball, Ismail Onifafé. Ils ont tous ont exprimé leur reconnaissance au réseau de téléphonie mobile.

MTN-BENIN engagé à accompagner la jeunesse béninoise

Dans la dynamique de bâtir ensemble des lendemains meilleurs pour les jeunes au Bénin, MTN-BENIN a lancé un certain nombre d’initiatives dans les domaines de l’entreprenariat et du développement professionnel.

1. Les Jeudis de l’Entreprenariat ;

2. Le Y’ello Lab ;

3. Le Graduate Programme ;

4. Le Y’ello Internship ;

5. Les Master Classes dans les universités et grandes écoles du pays.

F. A. A.

QUELQUES IMAGES DE LA CÉRÉMONIE



