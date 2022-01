MISTER LIGHT fait sa rentrée avec une grosse collaboration

L’artiste béninois Mister Light sort une nouvelle chanson en collaboration avec le musicien français SOLIAN. Une chanson qui tient bien son rang auprès du public français depuis son lancement, au regard du message véhiculé.

De son vrai nom Emmanuel OMONLOGO et connu sous le vocable de Mister Light, le jeune musicien béninois fait fureur en France. Près de 6 mois après le lancement officiel de son 1er Album « C’EST LE MOMENT » sur le marché de disque, le voilà de retour en ce début d’année avec son nouveau projet. Nouvelle chanson, nouvelle direction artistique, une connexion entre le Bénin et la France. A ses côtés SOLIAN, un grand et talentueux musicien français qui défraie la chronique. Le message dans la chanson : Mon Dieu, c’est la liberté, la loi et la force. Dieu fit la liberté, l’homme a fait l’esclavage.

Sous son épaisse armure, le jeune béninois distille autour de lui une énergie intense de passion, qui attire comme un tourbillon. Sa vision de la musique COOL & SOFT en fait un art nouveau plein de surprises, pour le public comme pour les jeunes musiciens. Il est à l’origine d’une des plus remarquables aventures musicales. Souhaitons lui du courage. FREEDOM, sortie officielle de la vidéo le 20 février 2022. Disponible sur YouTube. Un vrai chef d’oeuvre à consommer sans modération.

