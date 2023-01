MESSAGE DE NOUVEL AN DU PDT MPL

Béninoises et Béninois ;

Militantes et militants du MPL ;

Plus qu’un devoir, c’est pour moi une obligation morale à laquelle je voudrais humblement m’acquitter en formant mes vœux à tout un chacun de vous à l’orée de cette nouvelle année, 2023. Mais d’abord et avant tout, il est également de coutume que nous portons un regard rétrospectif sur l’année 2022 qui vient de s’achever.

2022 s’est avérée comme le présage d’un début d’accalmie au plan politique pour notre Chère Patrie commune, le Bénin. Ce pas vers la paix est le fruit de la volonté commune des Béninoises et des Béninois en majorité et du pouvoir central en particulier qui pour une première fois, depuis 2016, veut tenter de savoir raison garder en faisant la part des choses pour le bon déroulement du processus électoral en cours. Et c’est tout simplement ce que nous voudrions depuis 2019 ; laisser le peuple faire librement ses choix politiques. Nous avons milité pour cela ! La bataille est pliée, mais il reste à gagner la guerre ; celle-là qui consiste en la libération de toute une Nation éprise de paix et de justice. Bien sûr que nous y arriverons dans quelques jours, comptant sur vous et sur vos agissements citoyens respectifs tant attendus pour le 08 janvier prochain.

Ne manquez guère à ce rendez-vous, si vous êtes vraiment patriotes !

Loin de transformer la présente tribune à un procès du régime en place, je m’en voudrais tout de même, de ne pas extérioriser ma peine vécue, née l’observance de nos chagrins collectifs au plan social. Nous avons souffert et nous continuons de souffrir alors que nous sortions à peine de la pandémie de la Covid-19 et de ses affres néfastes sur le quotidien de chacun de nous. Pour nous au Mouvement Populaire de Libération, c’est une grande occasion manquée pour nos dirigeants de tout relancer et de donner espoir aux citoyens béninois.

Nourrissons tous ensemble l’espoir que le Bénin renaîtra de ses cendres. Nulle ne sera de trop ! Prenons chacun un rôle afin de retrouver un équilibre sociopolitique ; gage de toute stabilité, laquelle nous permettra de relever les défis qui nous attendent sur les autres plans.

C’est la raison pour laquelle, en ce début d’année, mes premières pensées vont à l’endroit des malades et accidentés en souffrance dans nos hôpitaux et autres centres de guérison. Je leur souhaite bon rétablissement. Vivement qu’ils nous reviennent saint et sauf parce que nous avons besoin d’eux. Je voudrais également adresser mes mots de réconfort à tous les détenus et les exilés politiques. Où qu’ils soient qu’ils ne baissent jamais les bras parce que ces moments de douleurs et de contraintes tendent vers leurs épilogues.

À tout le peuple béninois, je forme mes vœux les meilleurs de bonne santé, de longévité, de prospérité et de bonheur.

À toute la classe politique, je souhaite la tolérance, le dialogue et surtout la culture de la non-violence.

Au Directoire du MPL et aux Militants, que l’endurance soit notre leitmotiv en 2023. Car le chemin est si long, mais nous sommes si proche du but. Restons forts, restons sereins, restons vigilants et restons unis. C’est ensemble que nous pourrions balayer notre Cité et changer de cap !

Bonne et heureuse année 2023 !

Expérience TEBE

Président du MPL

3 janvier 2023 par