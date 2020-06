Luxury Area s’équipe pour mieux vous protéger contre le COVID-19

La pandémie du coronavirus a bouleversé le monde et le quotidien de tous. Au Bénin, parmi les mesures de lutte la désinfection des mains mais aussi des vêtements tient une place de choix. C’est pourquoi Luxury Area s’y emploie sans relâche.

En effet, dans ses boutiques d’Akpakpa Église Saint Charbel et de Ganhi immeuble Air Côte d’Ivoire, Luxury Area, en plus de l’usage du gel hydroalcoolique et de la distanciation,

procède, systématiquement, à la désinfection de tous ses articles, selon les recommandations de l’OMS, grâce à un système innovant de génération de vapeur d’eau à 98°C.

Soyez donc rassurées quand vous achetez chez Luxury Area.

Luxury Area, la plus grande marque de prêt-à-porter féminin d’inspiration africaine au Bénin.

