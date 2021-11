Louis Vlavonou souhaite une bonne fête à tous

La Toussaint est célébrée ce 1er novembre 2021. A travers un message sur sa page facebook, le président de l’Assemblée nationale souhaite une bonne fête à tous.

« En ce jour spécial qui nous ramène aux souvenirs de nos défuntes et défunts, je voudrais vous souhaiter de passer de très bons et intenses moments de souvenirs, d’émotion et de nostalgie pour nos parents et proches qui nous ont quittés », a écrit le président de l’Assemblée nationale.

M. Louis Vlavonou prie pour que « Dieu le Père Céleste qui accueille nos défunts dans son paradis d’éternité, continuer de les couvrir de sa miséricorde et de sa bonté ». « Bonne fête de Toussaint à chacun et à tous ! », a souhaité la 2è personnalité de l’Etat.

