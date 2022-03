Louis Vlavonou élevé Grand Maître de la bonne gouvernance

Le président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, a été élevé au rang de Grand Maître de la bonne gouvernance de l’Ordre national des Ambassadeurs de la Bonne gouvernance au Bénin. La cérémonie a été organisée, mercredi 23 mars 2022, au Palais des gouverneurs de Porto-Novo, par le Réseau Bénin Espoir ONG.

Selon une enquête diligentée par le Réseau Bénin Espoir ONG, Louis Gbèhounou Vlavonou, président de l’Assemblée nationale du Bénin, a très bien suivi les règles de bonne gouvernance dans la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du Parlement béninois.

Louis Gbèhounou Vlavonou « s’est même avéré qu’il est l’un des meilleurs Présidents de l’Assemblée Nationale du Bénin connu depuis l’indépendance de notre pays. Et c’est fort de cela que le Réseau a décidé de le prendre comme exemple pour tous les concitoyens béninois et pour les dirigeants de la chose publique dans notre pays » a indiqué Noël Gankpé, l’un des responsables du Réseau Bénin Espoir ONG, mercredi 23 mars 2022, au Palais des gouverneurs à Porto-Novo.

« Tout le monde peut nettement constater que depuis que le Président Vlavonou a accédé à la tête de l’Assemblée Nationale jusqu’à l’heure où nous parlons, les indicateurs de performance sont nets, surtout en ce qui concerne l’amélioration de la gestion des finances du Parlement béninois. Également, nous avons noté au niveau des députés la ponctualité et la présence à l’hémicycle pour se pencher sur les dossiers qui sont soumis à leur attention. Un effort remarquable et encourageant a été fait sous le leadership du Président Louis G. Vlavonou », a ajouté Henri Agassounon, Président du Réseau Bénin Espoir ONG. Pour ses mérites, le président de l’Assemblée nationale a été élevé au rang de Grand Maître de la bonne gouvernance de l’Ordre national des Ambassadeurs de la Bonne gouvernance au Bénin.

« Je dédie cette distinction à tous les députés de la 8ème législature qui m’ont accompagné, notamment le bureau de l’Assemblée Nationale, la conférence des Présidents. (...) Mais avant tous ceux-là, au Président Patrice Talon qui a insufflé un nouveau dynamisme à la gouvernance avec la rupture de tout ce qui se faisait par le passé », s’est réjoui le président Louis Vlavonou.

Le récipiendaire a promis poursuivre les réformes pour une gestion rigoureuse.

