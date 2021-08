Liste des 19 officiers promus au grade de Lieutenant colonel

Le président Patrice Talon a promu par décrets n° 2021-388 et n° 2021-389 du 21 juillet 2021, 19 officiers conservateurs des Eaux, Forêts et Chasse au grade de Lieutenant-Colonel. Dix-neuf (19) officiers conservateurs ont été promus à un grade supérieur dont neuf (09) officiers au titre de l’année 2019 et 10 au titre de l’année 2020.

Au titre de l’année 2019

Pour compter du 1er janvier 2019

1. CDT AMAHOWE O. Isidore

2. CDT FANTONDJI Léon

3. CDT AWESSOU K. G. Béranger

Pour compter du 1er Avril 2019

4. CDT LAWANI A. Kabirou

5. CDT KAKPA K. Isaac

Pour compter du 1er juillet 2019

6. CDT GOMINA S. Issiaka

7. CDT ASSOGBA G. Amandine

Pour compter du 1er Octobre 2019

8. CDT TCHOGOU G. Bénoît

9. CDT KINTONOU N. Athanase

Au titre de l’année 2020

Pour compter du 1er janvier 2020

1. CDT KOUTCHADE O. Melkior

2. CDT HOUNDELO F. H. Loetitia

3. CDT AWOKOU K. Simon

Pour compter du 1er Avril 2020

4. CDT GBEDJI Y. K. Emmanuel

5. CDT DOSSA O. S. N. Léonce

6. CDT AMAKPE Félicien

Pour compter du 1er juillet 2020

7. CDT TOHNGODO C. Bernard

8. CDT YABI C. Charles

Pour compter du 1er Octobre 2020

9. CDT HOUNKPETIN Caroline

10.CDT AKINDELE G. Sylvain

