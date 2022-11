Liste des 10 médicaments interdits d’utilisation au Bénin

L’Agence Béninoise de la Régulation Pharmaceutique (ABRP) a annoncé la suspension de 10 médicaments utilisés en anesthésie générale pour risque d’allergie grave.

Tous les médicaments contenant de la pholcodine ont fait l’objet d’une suspension d’autorisation au Bénin pour risque d’allergie grave. Ainsi, l’Agence Béninoise de la Régulation Pharmaceutique (ABRP) a annoncé la suspension de dix médicaments et certains produits utilisés en anesthésie générale contenant du Pholcodine pour risque d’allergie grave.

Lesdits médicaments à risque ont tous été retirés des pharmacies sur toute l’étendue du territoire national, a rassuré Dr Yossounon Chabi, Directeur Général de l’ABRP.

Par ailleurs, le DG de l’ABRP appelle les populations à éviter la consommation de ces produits et à retourner sans délai dans la pharmacie la plus proche les flacons de ces produits qui seraient éventuellement en leur possession.

Liste des 10 médicaments concernés

1- BIOCALYPTOL SIROP F1/200ml

2- BRONCALENE ADULTES SIROP FI/150ml

3- BRONCALENE ENFANTS SIROP FI/150ml

4- DIMETANE ADULTE SIROP FI/200ml

5- TROPHIRES ADULTES SIROP FL125ml

6- TROPHIRES ENFANTS SIROP FI/125ml

7- HEXAPNEUMINE ADULTES SIROP FI/200ml

8- HEXAPNEMINE ENFANTS SIROP FI/200ml

9- HUMEX ENFANT TOUX SECHE PHOLCODINE FI/125ml

10- HUMEX ADULTES TOUX SECHE PHOLCODINE F1/250

M. M.

8 novembre 2022 par ,