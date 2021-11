Lions Club Cotonou-Doyen, Cotonou Rubis et Leo Club Cotonou Phénix font œuvre utile

La protection de l’environnement est l’un des domaines d’intervention pour la cause communautaire du Lions Club International. De ce fait, Les Lions Club Cotonou-Doyen et Cotonou Rubis avec le Leo Club Cotonou Phénix ont planté des arbres fruitiers à l’EPP GBEDJROMEDE dans la matinée du lundi 15 Novembre 2021. Ces bénévols passionnés de la cause communautaire et soucieux d’inculquer aux élèves le bon comportement pour la protection des plants mis en terre, ont profité de la cérémonie des couleurs pour sensibiliser les élèves et responsables de l’école sur la nécessité de protéger l’environnement et s’occuper de la croissance des plants mis en terre. Ainsi, les élèves et responsables de l’école satisfaits du comportement de leurs donateurs ont promis s’occuper de ces plants.

Quelques images

