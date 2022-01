Les vœux des acteurs économiques pour 2022

Les Présidents des organismes professionnels et d’employeurs du Bénin ont procédé à la présentation de vœux pour la nouvelle année 2022. La cérémonie s’est déroulée, vendredi 07 janvier 2022, à la Salle de Conférence du siège de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin).

Le Président de la CCI Bénin, le Président du Conseil National du Patronat du Bénin (CNP-Benin), le Président de la Chambre Nationale d’Agriculture du Bénin (CAB), le Président de la Confédération Nationale des Employeurs du Bénin (CONEB), et le représentant du Président du Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB) ont pris part à une cérémonie commune de présentation de vœux, vendredi 07 janvier 2022, à la Salle de Conférence de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin (CCI Bénin) à Cotonou. L’organisation d’une cérémonie commune est le signe de l’unité entre les acteurs économiques, selon le Président de la CCI Bénin. Arnauld Akakpo a exprimé ses vœux de bonne et heureuse année 2022 à l’endroit des chefs d’entreprises, des commerçants, des prestataires de services, des industriels, des élus consulaires et des Présidents des organismes professionnels.

S’exprimant au nom de la Chambre d’Agriculture du Bénin (CAB), Imali Hermann Djetta, Président de la CAB, a indiqué que la contribution du secteur privé au Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) 2ème génération est attendu à hauteur de 52%. L’objectif du gouvernement à travers ce Programme est d’atteindre en cinq ans une croissance à deux chiffres, notamment 10,2 en injectant douze mille milliards FCFA, a précisé le président de la CAB. Imali Hermann Djetta a souhaité que la cérémonie de présentation commune de vœux des acteurs économiques devienne une tradition.

« A travers ce que je considère comme un symbole ce matin de nous retrouver ensemble, c’est de mettre cela en pratique de manière à ce que chacun en ce qui le concerne dans son domaine d’intervention puisse exceller au mieux au côté du gouvernement et surtout dans l’accompagnement de son Programme d’Actions de manière à ce que les nôtres ne soient pas en reste », a indiqué Albin Fèliho, Président de la Confédération Nationale des Employeurs du Bénin (CONEB).

Pour cette année 2022, le CNP- Bénin entend jouer son rôle de créateur de richesse, a promis Eustache Kotingan, Président du Conseil National du Patronat du Bénin (CNP-Bénin). L’année sera celle de l’amélioration de la visibilité permanente et nécessaire des relations autorités gouvernementales – organisations consulaires et patronales, a-t-il souhaité. Benoît Dandjinou, représentant Roland Riboux, Président du Conseil des Investisseurs Privés au Bénin (CIPB) a souhaité une fructueuse et féconde année 2022 à tout le secteur privé du Bénin.

2022 est placée sous le le signe de l’espoir, de l’optimisme, de la coopération, du partage et de la résilience, selon la CONEB.

