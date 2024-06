Les syndicats s’indignent contre leur possible exclusion du CES

Ayant eu vent d’une possible exclusion des syndicats et d’autres corps dans le projet de loi portant loi organique du Conseil Économique et Social, les centrales syndicales du Bénin s’indignent et alertent l’opinion nationale et internationale. C’est à travers une déclaration ce mercredi 19 juin 2024.

En séance plénière depuis ce mercredi 19 juin, les députés sont appelés à examiner le projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social (CES). « De sources concordantes et bien introduites, ledit projet de loi ainsi que le texte proposé à l’adoption par la Commission des lois exclut aussi bien les organisations syndicales des travailleurs que les animateurs des espaces communautaires et d’autres corps sociaux dont l’expertise est indispensable à la qualité des avis et conseils de ce précieux instrument d’aide à la décision », a déclaré Moudassirou Bachabi, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin.

Les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales du Bénin s’indignent et alertent l’opinion publique nationale et internationale « de cette énième forfaiture contre les organisations syndicales des travailleurs et le peuple après la dissolution du Conseil national du dialogue social, l’exclusion des représentants des syndicats des conseils d’administration des organismes publics et parapublics, la fusion et ou la suppression de plusieurs organes du dialogue social ».

Les centrales syndicales soulignent que depuis la mise en place du Conseil économique et social au Bénin, « les organisations syndicales des travailleurs ont toujours été représentés par quatre de leurs leaders ».

Moudassirou Bachabi informe que les centrales ont sollicité une audience auprès du président de l’Assemblée nationale pour échanger sur le sujet. Elles appellent l’ensemble des députés à restaurer l’essence du Conseil économique et social en réintégrant non seulement les organisations syndicales des travailleurs, mais aussi les autres corps sociaux abusivement exclus.

Akpédjé Ayosso

20 juin 2024 par ,