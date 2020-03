Les squatteurs des résidences universitaires sommés de déguerpir

Les personnes qui squattent les bâtiments KISS, HASSAN II, et B/BID de l’Université d’Abomey-Calavi sont appelés à quitter les lieux. Par une note de service en date de ce jeudi 26 mars 2020, le Centre des œuvres universitaires et sociales d’Abomey-Calavi (COUS-AC) invite ces personnes à déguerpir sous peine d’être délogées de force.

Selon la note signée de Ghislaine I. Claude Fagbohoun, ceux qui ne se seraient pas exécutés au plus tard vendredi 27 mars 2020, seront tenus seuls responsables des déconvenues qui découleraient de leur entêtement.

En raison des mesures de lutte contre la propagation du Coronavirus, le D-COUS à travers une note de service ce mercredi 25 mars avait annoncé la suspension de ses prestations aux étudiants relevant de son autorité dès demain vendredi 27 mars.

