Les soumissionnaires potentiels sur le terrain à Agblangandan

Dans le cadre de la construction du siège de l’Autorité de Régulation de l’Electricité (ARE), les soumissionnaires au marché ont visité la semaine dernière le terrain situé au quartier Agblangandan à Cotonou.

La visite conduite par Oswald Acclassato, Chef Projet Postes et Dispatching du MCA-Bénin II a été l’occasion pour les soumissionnaires de trouver réponse à leurs préoccupations. Ces dernières concernent notamment la ligne électrique traversant le site, et la mise à disposition du plan de recollement. Selon les responsables du MCA-Bénin II, « L’ARE et la SBEE se chargeront du déplacement des lignes superficielles et souterraines, et les plans de recollement se trouvent déjà dans le dossier d’appel d’offres ».

Le Directeur des Opérations du MCA-Bénin II, Joël Akowanou, a invité les participants à soumettre leur meilleure offre respectant les normes environnementales.

Lancé le 09 novembre 2020, l’appel d’offres pour la « Construction du siège de l’Autorité de Régulation de l’Electricité (ARE) » sera clôturé le 8 janvier 2021.

Le marché de construction du siège de l’Autorité de Régulation de l’Electricité comporte deux composantes à savoir la réalisation des travaux et la fourniture d’équipements et mobiliers de bureaux.

A.A.A

17 décembre 2020 par