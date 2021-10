Les sinistrés de la Route des pêches reçoivent leurs chèques

Les personnes touchées par le projet d’aménagement et de développement touristique de la zone Sud de la Route des pêches ont été dédommagées le vendredi 22 octobre 2021.

Le gouvernement a procédé à la remise d’un chèque de 3 millions FCFA et d’un titre de propriété d’une parcelle à Avlékété dans la commune de Ouidah aux pêcheurs impactés par le projet d’aménagement et de développement touristique de la zone Sud de la Route des pêches. en guise d’aide financière et accompagnement de relogement. C’est à travers une cérémonie de remise organisée vendredi 22 octobre 2021 à Avlékété, en présence des préfets Préfets du Littoral et de l’Atlantique ainsi que le Directeur Général de l’Agence Nationale du Domaine et du Foncier (ANDF).

Lors de la cérémonie de remise, le maire de la commune de Ouidah Christian Houétchénou a remercié le gouvernement au nom des populations. « Ce qui va être fait ici sera d’une richesse inestimable pour la commune de Ouidah et pour vous-même populations d’Avlékété. Vous serez les premiers bénéficiaires et c’est votre vie qui va changer », a indiqué le maire.

Pour le préfet du Littoral, c’est une première dans l’histoire du Bénin où « les populations impactées par les projets de modernisation sont assistées pour donner un sens au mandat hautement social auquel le candidat Président Patrice Talon s’est engagé et qu’il est entrain d’exécuter », a ajouté Alain Orounla le préfet du Littoral. Le préfet de l’Atlantique a, pour sa part, invité les bénéficiaires à faire un bon usage de l’accompagnement reçu.

Les travaux d’aménagement de la zone Sud de la Route des pêches à Cotonou jusqu’à la Porte du Non Retour à Ouidah prennent en compte la plantation de cocotiers, de construction d’une station balnéaire, de l’installation de lieux de séjours et de détente haut standing le long de la côte.

