Les sept messages clés pour la mise en oeuvre des Odd

Le Bénin a pris part ce lundi 13 juillet 2020 au Forum politique de haut niveau sur la mise en œuvre des Objectifs pour le développement durable (Odd). Lors de ce forum qui s’est déroulé par vidéo conférence, le ministre d’Etat chargé du Plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané a présenté la contribution du Bénin au titre de l’année 2020.

« Action accélérée et solutions transformatrices : une décennie d’action et des résultats pour le développement durable », c’est le thème du forum politique de haut niveau (Fphn) sur les Objectifs de développement durable (Odd) de l’année 2020.

Selon le ministre d’Etat chargé du Plan et du développement, le thème de l’année résume le défi auquel le Bénin est confronté. Il souligne que seulement 24,3% de la population vivant dans des ménages ont accès aux services de base. La proportion de la population ayant accès à l’électricité est de 34,5% avec un taux d’électrification de 29,2%.

Lors de ce forum, le Bénin a partagé avec la communauté internationale, à travers sept messages clés, les progrès, les bonnes pratiques, les expériences réalisées et sa vision future dans le cadre de la mise en œuvre de l’agenda 2030 et de ses Odd.

Les sept messages clés pour l’atteinte des Odd

Le premier message est que le pays soutient que la spatialisation des cibles prioritaires des Odd est une condition indispensable pour renforcer l’action locale en vue d’accélérer la mise en œuvre de l’Agenda 2030. « Pour 60% de cet agenda, la mise en œuvre a pour ancrage le niveau local. Ainsi, le Bénin a réussi le processus de spatialisation desdites cibles qui a permis de retenir sur les 49 cibles prioritaires identifiées au niveau national, les 10 plus importants pour chacune des 77 Communes que compte le pays », a notifié le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané.

Le deuxième message est que le Bénin a mis en place une Initiative spéciale « ne laisser personne de côté » en vue d’éradiquer la pauvreté et renforcer le capital humain. C’est une initiative conçue autour de neuf (09) Odd constituant des points d’entrée critique retenus à partir de l’analyse intersectorielle des besoins et des effets d’entraînement ainsi que des synergies des cibles prioritaires des Odd.

Le troisième message indique le ministre d’Etat est que pour assurer une mise en œuvre efficace des Odd, une évaluation sommaire a permis d’identifier les goulots d’étranglement et les marges de manœuvre possible.

Le quatrième message est la concrétisation de la déclaration politique des chefs d’Etat et de gouvernement au sommet sur les Odd de septembre 2019 à travers l’élaboration du Cadre décennal d’actions pour l’accélération de la mise œuvre des Odd et son opérationnalisation à travers des actions innovantes en réponse aux problèmes identifiés pour assurer la marche rapide vers les Odd.

S’agissant du cinquième message, le gouvernement béninois considère qu’investir dans les données et les statistiques permet de ne laisser personne de côté.

Le sixième message clé se résume donc à l’ambition du gouvernement de poursuivre l’amélioration des conditions de vie des populations à travers la réalisation d’actions phares (le pavage, le bitumage, l’assainissement, l’éclairage des rues de plusieurs villes du pays, l’accès à l’eau potable et à l’énergie etc. ).

« Mon septième et dernier message, est la stratégie de mobilisation de ressource développée aujourd’hui par le Gouvernement du Bénin qui repose sur l’organisation des foras et tables rondes pour mobiliser un financement adéquat et bien dirigé », a déclaré le ministre d’Etat.

Les précédentes participations du Bénin à ce Forum politique de haut niveau étaient celles de 2017 et de 2018.

A.A.A

14 juillet 2020 par