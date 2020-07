Les sages de Djougou prêts à accompagner le maire Gomina

Le maire de Djougou Malick Séïbou Gomina a reçu le vendredi 24 juillet 2020 en audience les membres du bureau du comité des sages de la commune conduite par son président Karimou Boukary Ténakah. Ils ont échangé sur les questions liées au développement de la commune de Djougou.

Le comité des sages de la commune a félicité le maire pour son élection à la tête de Djougou. « On vous a déjà vu à l’œuvre à travers vos nombreuses actions sur le terrain avant même votre entrée en politique. Nous sommes prêts à vous accompagner et vous soutenir dans la mise en œuvre des actions de développement de notre commune et surtout pour maintenir la paix et la cohésion sociale entre les citoyens de la commune », a déclaré le président du comité Karimou Boukary Ténakah, rapporté par l’ABP.

Les membres du bureau du comité des sages de la commune ont transmis au maire Malick Séïbou Gomina un document qui fait part des problèmes de la commune. Il s’agit notamment de l’insécurité, l’insalubrité, la divagation des animaux, l’achèvement de la construction du CHD Donga et la lenteur dans la réalisation de certains projets.

« Je me battrai corps et âme pour trouver de solutions adéquates et pérennes aux problèmes de développement de notre chère commune », a déclaré le maire de Djougou. Malick Séïbou Gomina compte sur le soutien des sages et notables pour l’atteinte des objectifs de développement de Djougou.

A.A.A

27 juillet 2020 par