Les routes Ouidah-Kpomassè, et Kpomassè-Tokpa-Domè-Avakpa-Allada inscrites au PAG 2

Le ministre des infrastructures et des transports a publié un avis général de passation de marchés des projets routiers inscrits au Programme d’actions du gouvernement (PAG 2021-2026). Au nombre des chantiers annoncés, figure la route Ouidah-Kpomassè (14Km) et (Kpomassè-Tokpa-Domè-Avakpa-Allada (42,041 Km).

A l’instar des projets routiers inscrits au PAG 2, des marchés seront passés dans le cadre des travaux de construction des routes Ouidah-Kpomassè, et Kpomassè-Tokpa-Domè-Avakpa-Allada, conformément aux dispositions de la loi № 2020-26 du 29 septembre 2020 portant Code des marchés publics du Bénin, ses décrets d’application ainsi que ceux des bailleurs spécifiques.

Le type de marché pour la route Ouidah-Kpomassè prend en compte les travaux, la maîtrise d’œuvre (actualisation des études, surveillance et contrôle des travaux), les audits (technique, comptables et financier), et la surveillance environnementale, tandis que pour la voie Kpomassè-Tokpa-Domè-Avakpa-Allada, les travaux seront réalisés, il y aura des études techniques, économiques et environnementales, la surveillance et le contrôle des travaux, ainsi que les audits techniques, comptables et financier.

L’AOI (Appel d’Offre International) est le mode d’acquisition de la route Ouidah-Kpomassè. Le tronçon Kpomassè-Tokpa-Domè-Avakpa-Allada par contre sera cédée par un AON (Appel d’Offre National).

Ces deux projets routiers seront financés par le budget de l’État.

F. A. A.

5 janvier 2022 par